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परिसीमन विवाद के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस ने शरद पवार को राज्यसभा में मिले समर्थन की याद दिलाई

महा कांग्रेस ने शरद पवार को राज्यसभा में मिले समर्थन की याद दिलाई ( ETV Bharat )

मुंबई: महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) ने अपने महा विकास अघाड़ी (MVA) सहयोगी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई है. यह नाराजगी इस संकेत के बाद जताई गई है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली यह पार्टी, बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन कानून का समर्थन कर सकती है.

सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस ने एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार और कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले को याद दिलाया कि कुछ महीने पहले ही कांग्रेस नेतृत्व ने शरद पवार की राज्यसभा में वापसी सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक त्याग किया था. महाराष्ट्र से राज्यसभा की सात सीटों के लिए मार्च 2026 के चुनावों का जिक्र करते हुए, कांग्रेस ने बताया कि राज्य विधानसभा में एनसीपी (SP) के पास केवल 10 विधायक थे, जो किसी उम्मीदवार को चुनने के लिए जरूरी 36 'पहली प्राथमिकता' वाले वोटों से काफी कम थे.