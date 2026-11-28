परिसीमन विवाद के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस ने शरद पवार को राज्यसभा में मिले समर्थन की याद दिलाई
महाराष्ट्र कांग्रेस के अनुसार, सुप्रिया सुले ने अपने पिता की उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगने के लिए कांग्रेस नेताओं से संपर्क किया था.
Published : November 28, 2026 at 12:08 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) ने अपने महा विकास अघाड़ी (MVA) सहयोगी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई है. यह नाराजगी इस संकेत के बाद जताई गई है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली यह पार्टी, बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन कानून का समर्थन कर सकती है.
सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस ने एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार और कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले को याद दिलाया कि कुछ महीने पहले ही कांग्रेस नेतृत्व ने शरद पवार की राज्यसभा में वापसी सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक त्याग किया था. महाराष्ट्र से राज्यसभा की सात सीटों के लिए मार्च 2026 के चुनावों का जिक्र करते हुए, कांग्रेस ने बताया कि राज्य विधानसभा में एनसीपी (SP) के पास केवल 10 विधायक थे, जो किसी उम्मीदवार को चुनने के लिए जरूरी 36 'पहली प्राथमिकता' वाले वोटों से काफी कम थे.
महाराष्ट्र कांग्रेस के बयान के अनुसार, सुप्रिया सुले ने अपने पिता की उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया था. पार्टी नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 'बिना किसी हिचकिचाहट के' सहमति दे दी. उन्होंने 16 विधायक होने के बावजूद, उस सीट पर कांग्रेस के अपने जायज दावे को एक तरफ रख दिया, ताकि वे अनुभवी नेता शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े रह सकें.
कांग्रेस के फैसले के बाद, 20 विधायकों वाली शिवसेना (यूबीटी) ने भी अपना समर्थन दे दिया, जिसके चलते MVA ने सर्वसम्मति से पवार के नामांकन पर मुहर लगा दी. महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपनी एक पोस्ट में सवाल उठाया, "और अब आगे क्या?" उन्होंने इशारा किया कि आने वाले परिसीमन कानून के मद्देनजर, शरद पवार, सुप्रिया सुले और NCP (SP) भाजपा सरकार का समर्थन करने की तैयारी कर रहे हैं. यह तीखी आलोचना संसद के एक विशेष सत्र से ठीक पहले आई है, जिसमें केंद्र सरकार परिसीमन से जुड़ा संशोधित कानून पेश करने वाली है.
जहां कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन के कई सहयोगियों ने निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण (डीलिमिटेशन) को लेकर इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है, वहीं NCP (SP) के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड ने शुक्रवार को संकेत दिया कि उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करेगी. हालांकि, बाद में सुप्रिया सुले ने स्पष्ट किया कि पार्टी विधेयक के आधिकारिक मसौदे को देखने के बाद सदन के भीतर ही इस पर अंतिम फैसला लेगी, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस की सार्वजनिक नाराजगी ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन के भीतर मौजूद गहरी दरारों को उजागर कर दिया है.
इससे पहले, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने मोदी सरकार के 'डीलिमिटेशन बिल' का समर्थन करने के NCP (SP) के कथित फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इस कदम को "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" करार दिया और चेतावनी दी कि इससे एक ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है जिसे उन्होंने 'तानाशाही शासन' बताया.
केंद्र और विपक्षी गठबंधन में शामिल सहयोगी दल, दोनों को निशाना बनाते हुए सावंत ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह 12 साल बाद सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए यह कानून ला रही है. उन्होंने कहा कि इस बिल के पीछे सरकार की मंशा नेक नहीं है. सावंत ने सवाल किया कि जब पूरे देश में नई जनगणना अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों का ही इस्तेमाल करने पर क्यों जोर दे रही है? असम में परिसीमन (डिलिमिटेशन) की आड़ में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय किए जाने की ओर इशारा करते हुए, सावंत ने आरोप लगाया कि ये बदलाव भाजपा के राजनीतिक हितों को साधने के लिए किए गए हैं. एक ऐसी प्रक्रिया जिसे 'जेरीमेंडरिंग' (gerrymandering) कहा जाता है. उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार इसी मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहती है.
सावंत ने कहा कि इतने अहम फैसले पर 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की बैठक में चर्चा होनी चाहिए थी. उन्होंने याद दिलाया कि पिछली बार जब यह विधेयक आया था, तब गठबंधन में शामिल दलों ने इसका विरोध किया था. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका रुख बदल गया. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान का जिक्र करते हुए कि छोटे दलों पर दबाव है, सावंत ने कहा कि ऐसे समय में मिलकर फैसले लेना और विपक्ष की एकता बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि NCP-SP का यह कदम दबाव में उठाया गया है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक नफा-नुकसान का हिसाब-किताब है. सावंत ने कहा कि उन्हें शरद पवार की पार्टी से ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पवार का लंबा राजनीतिक सफर हमेशा धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक आदर्शों के साथ जुड़ा रहा है.
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