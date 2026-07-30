ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र के नासिक में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, 3.8 रही तीव्रता

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार गुरुवार सुबह महाराष्ट्र के नासिक में 3.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया. भूकंप तड़के 2:37 बजे आया. भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई में था.

नासिक: महाराष्ट्र के नासिक में आज तड़के हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए. इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.8 मापी गई. फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में लोगों ने झटके महसूस किए जिसके बाद घबराकर घर से बाहर निकल आए.

भूकंप पृथ्वी की सतह से लगभग 700 किलोमीटर नीचे कहीं भी आ सकता है. वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण डेटा के अनुसार 0 - 700 किलोमीटर की इस भूकंप गहराई रेंज को तीन जोन में बांटा गया है. उथला, मध्यम और गहरा.

गहरे भूकंपों की तुलना में कम गहरे भूकंप आम तौर पर ज़्यादा खतरनाक होते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि कम गहरे भूकंपों से आने वाली सीस्मिक तरंगों को सतह तक पहुँचने में कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे जमीन ज्यादा हिलती है और इमारतों को ज़्यादा नुकसान और ज़्यादा मौतें हो सकती हैं.

उल्लेखनीय है कि शनिवार को भी नासिक जिले में सुबह के समय भूकंप के कई हल्के झटके महसूस किए गए थे. हालांकि इनसे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ था. नासिक के जिलाधिकारी ने यहां मीडिया को बताया कि इन झटकों को देखते हुए प्रशासन ने खतरनाक इमारतों की जांच के निर्देश दिए. साथ ही उन इलाकों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया जहां भूस्खलन की आशंका है. नासिक के इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार इन झटकों की तीव्रता करीब 3.6 रही.