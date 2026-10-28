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सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट मामले में FIR दर्ज करने की मांग पर 6 नवंबर को सुनवाई करेगा मजिस्ट्रेट कोर्ट

सोनिया गांधी ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: दिल्ली का राऊज एवेन्यू कोर्ट कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ 1980 में कथित रुप से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर 6 नवंबर को सुनवाई करेगा. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद जोशी इस मामले की नये सिरे से सुनवाई करेंगे.

इसके पहले 21 सितंबर को स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामला मजिस्ट्रेट को वापस भेजते हुए कहा था कि इस पर दोबारा विचार करें और तर्कसंगत आदेश पारित करें. विशाल गोड़ने ने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश तर्कसंगत नहीं है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को वकील विकास त्रिपाठी ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी.