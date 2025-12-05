ETV Bharat / bharat

मैजिकल ट्रैफिक क्लास से स्टूडेंट्स सीख रहे यातायात नियम, सड़क हादसों में गिरावट लाना है लक्ष्य

मैजिकल ट्रैफिक क्लास से स्टूडेंट्स सीख रहे यातायात नियम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

गाड़ी चलाते समय हमें हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाना चाहिए और ट्रैफिक नियमों को फॉलो करना चाहिए. हेलमेट का इस्तेमाल गाड़ी चलाते समय हमेशा करना चाहिए. कभी भी रॉन्ग साइड नहीं चलना चाहिए. नियम का पालन नहीं करते हैं तो हम सड़क हादसे का शिकार हो सकते हैं - भाविका शर्मा, स्टूडेंट

जादू के जरिए ट्रैफिक रूल्स की जानकारी नूतन स्कूल की स्टूडेंट भाविका शर्मा ने बताया कि मैजिकल ट्रैफिक क्लास में हमें सड़क दुर्घटना की जानकारी जादू के माध्यम से दी गई है. जादूगर ने जादू दिखा कर हमें ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी.

संस्था जादूगर के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक के प्रति जागरूक कर रही है. जादू दिखाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जानकारी दी जा रही है. जिससे सड़क हादसे को कम किया जा सकता है. मैजिकल ट्रैफिक क्लास के इस संचालन में संस्था के साथ एक जादूगर होता है,साथ ही एक ट्रैफिक विभाग के ट्रैफिक टीचर की भी भूमिका होती है, जो उन्हें ट्रैफिक नियमों कि बारीकियों को समझाते हैं. रायपुर शहर में अब तक 12 स्कूल और कोचिंग क्लास में मैजिकल ट्रैफिक क्लास संचालित की जा चुकी है.

रायपुर : रायपुर सहित पूरे देश में आए दिन सड़क हादसे होते हैं. इन सड़क हादसों में ट्रैफिक नियमों के प्रति लापरवाही बरतना भी एक कारण है, जिसकी वजह से सड़क हादसे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं. ऐसे में रायपुर की एक संस्था पिछले 12 सालों से ट्रैफिक क्लास संचालित कर रही है, लेकिन नवंबर के महीने से इसे नए ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इस क्लास का नाम मैजिकल ट्रैफिक क्लास रखा गया है.

'हमेशा हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाए'

नूतन स्कूल के स्टूडेंट पीयूष साहू ने बताया कि ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई. जादू के माध्यम से भी काफी कुछ जानकारी हमें मिली है कि हमें ट्रैफिक नियम का पालन हमेशा करना चाहिए. ट्रैफिक नियमों में हमें ट्रैफिक सिग्नल की भी विस्तृत जानकारी दी गई. जिससे हम ट्रैफिक नियम का पालन कर सकें.

सड़क हादसों में गिरावट लाना है लक्ष्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जब भी हम गाड़ी चलाएं तो हमें हमेशा हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाना चाहिए. शराब या नशे के सेवन में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए - पीयूष साहू, स्टूडेंट

बच्चों में ट्रैफिक रुल के प्रति बढ़ रही जागरुकता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नूतन स्कूल की स्टूडेंट आराध्या गुप्ता ने बताया कि हमें हमेशा ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए. रॉग साइड गाड़ी नहीं चलना चाहिए. जादू की क्लास भी हुई थी. जिसमें हमें हेलमेट की अनिवार्यता को समझाया गया. पहली बार ट्रैफिक नियमों की जानकारी जादू के माध्यम से हमें मिली है. जिससे हम ट्रैफिक नियम को समझ कर उसे फॉलो करें.







स्टूडेंट्स को जादू करता है रोमांचित



जेएन पांडेय स्कूल के व्याख्याता राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि जेएन पांडेय स्कूल में गुरुवार को यातायात जागरूकता अभियान के तहत जादूगर ने यातायात नियमों की रोमांचक और ज्ञानवर्धक जानकारी दी. हंसी मजाक और जादू दिखाकर बच्चों का मनोरंजन किया गया. सभी को गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया गया. यातायात की बारीकियों को बताया गया.

निजी संस्था करवा रही है आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़क में कैसे चलना है इसकी जानकारी देने के साथ ही सिग्नल में जलने वाली बत्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई. जादूगर ने रोमांचक जादू दिखाकर बच्चों को सरलता से ट्रैफिक नियम के महत्व को समझाया - राघवेंद्र मिश्रा, व्याख्याता,जेएन पाण्डेय स्कूल

सड़क हादसों में गिरावट लाना है लक्ष्य

स्कूलों में जादू दिखाकर बच्चों को ट्रैफिक के प्रति जागरुक करने वाले जादूगर मोहम्मद फारूख खान ने बताया कि जादू तो एक नाम का है, लेकिन ये मैजिकल ट्रैफिक क्लास है. जादू के माध्यम से बच्चों को यह समझाया गया कि ट्रैफिक नियम का पालन करना क्यों और कितना जरूरी है. गाड़ी चलाते समय किस तरह की सावधानी जरूरी है, जिससे सड़क हादसों से बचा जा सके.

सड़क हादसों में गिरावट लाना है लक्ष्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गाड़ी चलाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी गाड़ी चलाएं हेलमेट पहन कर ही गाड़ी चलाया जाए. गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट से कैसे बचें. इसके लिए जरूरी है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें, जिससे एक्सीडेंट से काफी कुछ हद तक बचाव हो सकता है - फारुख खान, जादूगर

'सड़क हादसे में मौत किसी त्रासदी के जैसी'

ट्रैफिक टीचर टीके भोई ने बताया कि सड़क हादसों में ज्यादातर मौत स्टूडेंट और जवान व्यक्तियों की होती है. किसी परिवार या समाज का जवान व्यक्ति या स्टूडेंट की मौत होती है तो यह समाज और देश के साथ ही उसे परिवार के लिए बहुत बड़ी त्रासदी होती है. सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट को रोका जा सकता है. हमारे आने वाली पीढ़ी जो वर्तमान में स्टूडेंट है और पढ़ाई कर रहे हैं. अच्छे से इन बच्चों को यातायात के बारे में जानकारी दी जाए तो सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है. ऐसा करके हम देश को भी सुरक्षित रख सकते हैं.

ट्रैफिक नियमों की जानकारी के लिए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लास में जादू की क्लास चलाई जा रही है. सड़क में चलते समय नियम और अनुशासन को बनाए रखना जरूरी है. रायपुर के साथ ही देश में लोगों में ट्रैफिक नियमों की जानकारी का अभाव है. जिसकी वजह से भी एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं. यातायात के इस कार्यक्रम में हम एक जादूगर को भी लेकर चलते हैं जो बच्चों को जादू के माध्यम से ट्रैफिक नियम की जानकारी आसानी से समझाते हैं - टीके भोई,ट्रैफिक टीचर

स्टूडेंट्स सीख रहे यातायात नियम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संस्था के चेयरमेन डॉक्टर संदीप धूप्पड़ ने बताया कि उनकी संस्था पिछले 13 साल से ट्रैफिक क्लास संचालित कर रही है. 14 नवंबर से क्रिएटिव तरीके से मैजिकल ट्रैफिक क्लास के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक के प्रति जागरूक करने के लिए नया माध्यम लेकर आए हैं. जिसे मैजिकल ट्रैफिक क्लास कहा जाता हैं.

जादूगर सीखा रहा ट्रैफिक रुल्स (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैजिकल ट्रैफिक क्लास के अंतर्गत हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि हेलमेट की अनिवार्यता क्यों है. मैजिक के माध्यम से अलग-अलग तरीके से बच्चों को जागरुक कर रहे हैं. पिछले 1 महीने के दौरान लगभग 12 मैजिकल ट्रैफिक क्लास संचालित कर चुके हैं - संदीप धुप्पड़, चेयरमेन, सुरक्षित भव फाउंडेशन

मैजिकल ट्रैफिक क्लास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संदीप धुप्पड़ की माने तो रायपुर शहर के बाद आने वाले दिनों में दूसरे शहरों में भी मैजिकल ट्रैफिक क्लास संचालित की जाएगी.संदीप का मानना है कि यदि स्कूल से ही बच्चों को ट्रैफिक रुल्स की जानकारी दी जाए तो वो इसके आदी हो जाते हैं.इसके बाद बच्चे खुद भी ट्रैफिक रुल नहीं तोड़ते और अपने परिजनों को भी इसके बारे में बताते हैं.इसलिए स्कूल,कॉलेज और कोचिंग संस्था के जरिए मैजिक ट्रैफिक क्लास का संचालन हो रहा है.





