माडवी हिड़मा का पूवर्ती गांव में हुआ अंतिम संस्कार, पत्नी राजे के साथ एक ही चिता में जलाया गया शव
माडवी हिड़मा और उसकी पत्नी मदगाम राजे को पैतृक गांव पूवर्ती में अंतिम विदाई दी गई.दोनों के शवों को एक चिता में जलाया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2025 at 3:17 PM IST
सुकमा : बस्तर में दहशत का पर्याय बन चुके माडवी हिड़मा को सुरक्षाबलों ने आंध्रप्रदेश बॉर्डर पर मार गिराया था.इस मुठभेड़ में हिड़मा की पत्नी राजन्ना उर्फ समेत 4 अन्य नक्सली भी ढेर हुए थे. हिड़मा और उसकी पत्नी के मारे जाने के बाद दोनों का शव पैतृक गांव पूवर्ती लाया गया. जैसे ही दोनों का शव गांव पहुंचा ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा. हिड़मा को काले लिबाज में लपेटा गया.वहीं उसकी पत्नी राजे को लाल जोड़ा पहनाकर अंतिम विदाई दी गई.
अंतिम विदाई में उमड़ी भीड़ : अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पूवर्ती, जबगट्टा, बटुम, टेकलगुडेम और मीनट्टा गांव से लोग पहुंचे थे. परिजनों समेत ग्रामीण और आसपास के लोगों की भारी भीड़ आखिरी बार हिड़मा को देखने के लिए उमड़ी.शव के गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया.परंपरागत रीति-रिवाजों के साथ हिड़मा और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया गया. बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे.
हिड़मा के एनकाउंटर पर आरोप : वहीं हिड़मा के मारे जाने के बाद सामाजिक संगठन और हिड़मा के रिश्तेदार एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं.सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी ने जहां एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए गृहमंत्री पर सवाल दागे.
हिड़मा दादा और देवा दादा की मां से गृहमंत्री ने मुलाकात की थी.इसके बाद गृहमंत्री के कहने पर दोनों से घर वापस लौटने की अपील की गई थी.इसी के बाद हिड़मा का एनकाउंटर हुआ है.परिवार का कहना है कि हिड़मा अपने साथियों के साथ सरेंडर करने के लिए आया था,जिसे लेकर उसकी परिवार से बातचीत हुई थी.शायद वो सरेंडर करने आया हो और फिर पुलिस ने मुठभेड़ कर दिया हो- सोनी सोढ़ी,सामाजिक कार्यकर्ता
वहीं हिड़मा के पत्नी के भाई ललित मरकाम ने कहा कि जो व्यक्ति फोर लेयर सुरक्षा घेरे में रह रहा हो और अब तक किसी के हाथ ना लगा हो ऐसे में उसका मारा जाना कई तरह के सवाल खड़े करता है.
जो व्यक्ति कड़ी सुरक्षा के बीच रह रहा हो.इतने साल तक किसी के हाथ ना आए और उसकी सुरक्षा में 60 से 70 लोग तैनात रहते हो उस तक पहुंचना मुश्किल काम है.यदि मुठभेड़ होती तो पहले छोटे लेयर के लोग की जान जाती,लेकिन यहां पर सीधा बीच में जाकर मारा गया है. शवों को देखकर यही लग रहा है कि फर्जी एनकाउंटर किया गया है- ललित मरकाम, हिड़मा के रिश्तेदार
नक्सल संगठन को लगा बड़ा झटका : आपको बता दें कि छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर 18 नवंबर की सुबह सुरक्षाबलों ने हिड़मा, उसकी पत्नी सहित 6 नक्सलियों को ढेर किया था. हिड़मा ने 35 वर्षों में 300 से अधिक लोगों की हत्या की थी, जिनमें अधिकांश जवान शामिल थे. अधिकारियों का कहना है कि हिड़मा के मारे जाने के बाद अब नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है.क्योंकि हिड़मा PLGA की महत्वपूर्ण बटालियन का नेतृत्व करता था और नए कैडरों की भर्ती और प्रशिक्षण का जिम्मा भी हिड़मा के कंधों पर था. लेकिन आंध्रप्रदेश की सीमा पर हिड़मा को घेरकर उसके साथियों को भी सुरक्षाबलों ने मार गिराया.
एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों के नाम
1- माडवी हिड़मा - सीसी सदस्य
2. मदगाम राजे- हिड़मा की पत्नी- एसजेडसीएम
3. लकमल - डीसीएम सदस्य
4. कमलू - पीपीसीएम सदस्य
5. मल्ला - पीपीसीएम सदस्य
6. देवे - हिड़मा का रक्षक
कौन था माड़वी हिड़मा : 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा के पुवर्ती इलाके में हिड़मा का जन्म हुआ था.माडवी हिड़मा का असली नाम संतोष था. PLGA बटालियन नंबर 1 का प्रमुख बना और सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य रहा. यह सबसे घातक नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था. आपको बता दें कि हिडमा CPI (माओवादी) केंद्रीय समिति में बस्तर क्षेत्र का एकमात्र आदिवासी था.बीते 20 साल में उसने कम से कम 26 बड़े हमलों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया. उसके सिर पर सरकार ने एक करोड़ रुपये का इनाम रखा था.
किन हमलों में था शामिल : 43 वर्षीय हिड़मा 2013 के दरभा घाटी नरसंहार और 2017 का सुकमा हमला सहित कम से कम 26 सशस्त्र हमलों का जिम्मेदार था. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक माडवी हिड़मा 2010 में दंतेवाड़ा के ताड़मेटला में हुए हमले का मास्टरमाइंड रहा है. जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे. साल 2013 में दरभा घाटी में कांग्रेस के काफिले पर घातक हमला करने का भी आरोपी है. 2017 के बुर्कापाल हमला और 2021 के जोनागुड़ा मुठभेड़ जैसे कई बड़े नरसंहारों में मुख्य भूमिका में इसके शामिल होने का आरोप था. इन घातक हमलों में कांग्रेस के कई नेता और जवान शहीद हुए. दरभा घाटी हमले में तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही प्रदेश में खत्म हो गया था.
2010 दंतेवाड़ा हमला: 6 अप्रैल 2010 में ये हमला पैरामिलिट्री फोर्स पर हुआ देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला था. इसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे. 120 जवान सर्चिंग पर निकले थे, तभी 1000 नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी. नक्सलियों ने जवानों के हथियार लूट लिए थे.
2013 झीरम घाटी नरसंहार: झीरम नक्सली हमला 25 मई 2013 को घटा.उस वक्त कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सुकमा में पहुंची. उसी दौरान नक्सलियों ने कांग्रेस की इस यात्रा और काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. वाहन पर आईईडी ब्लास्ट किया गया. धमाके के कारण नेशनल हाईवे 30 में भारी गड्ढा हो गया. वहीं वाहन के परखच्चे उड़ गए.ब्लास्ट के बाद नक्सलियों ने काफिले पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई. काफिले के दोनों ओर ऊपरी हिस्से में मौजूद सैकड़ों नक्सलियों ने कांग्रेसी नेता, सुरक्षाकर्मी और आम नागरिकों की हत्या कर दी. इस घटना में कांग्रेस के दिग्गज नेता मारे गए. जिनमें बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, वीसी शुक्ल, दिनेश पटेल, उदय मुदलियार सहित कुल 27 से ज्यादा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मारे गए थे. नक्सलियों ने कांग्रेस की एक पीढ़ी को ही खत्म कर दिया था.
2017 सुकमा के कोंटा में हमला : 20 मार्च 2017 को सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में सड़क निर्माण की सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया गया. इस हमले में 25 जवान शहीद हो गए. हमले के दौरान करीब 300 नक्सली शामिल थे. आपको बता दें कि माडवी हिड़मा को देश के सबसे कुख्यात नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था.
2021 सुकमा–बीजापुर हमला: सुरक्षाबल 3 अप्रैल 2021 को पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर-1 के कमांडर माडवी हिड़मा को पकड़ने निकली थी. लेकिन मौके पर नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोल दिया. इस मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए थे. वहीं अप्रैल 2017 के बुर्कापाल हमले में सीआरपीएफ के 24 जवान शहीद हो गए थे. इन हमलों का मास्टरमाइंड माडवी हिड़मा ही था.
सुरक्षा बलों ने बताया कि हिड़मा को घेरने की कार्रवाई एक बड़े अभियान का हिस्सा था. जिसे आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया. इस ऑपरेशन ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव स्थापित किया है.