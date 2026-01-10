ETV Bharat / bharat

'मादुरो का हश्र भी सद्दाम हुसैन जैसा होगा'! पूर्व राजनयिक ने ट्रंप की तुलना तानाशाह से की

पूर्व राजदूत और विदेश नीति विशेषज्ञ के.पी. फैबियन ने वेनेजुएला में अमेरिकी दखल और उसके बाद बने हालात पर ETV भारत से बातचीत की.

Nicolas Maduro Future
वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की दीवार पर बनी पेंटिंग. (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 10, 2026 at 6:59 PM IST

4 Min Read
एर्नाकुलम (केरल): 'वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का हश्र भी सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है.' यह कहना है पूर्व राजदूत और विदेश नीति विशेषज्ञ के.पी. फैबियन का. वह वेनेजुएला में अमेरिकी दखल और उसके बाद बने राजनीतिक हालातों को लेकर ETV भारत से बात कर रहे थे. केपी फैबियन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंतरराष्ट्रीय कानून का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं.

फैबियन ने कहा कि ट्रंप के कदम संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter) के खिलाफ हैं, फिर भी अधिकांश देश डर के मारे चुप हैं. उन्होंने बताया कि जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे और यूरोपीय देश भी काफी हद तक खामोश रहे, वहीं केवल कोलंबिया, रूस और चीन जैसे देशों ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की है.

Nicolas Maduro Future
के.पी. फैबियन. (ETV Bharat)

भारत का रुख और नेतृत्व परिवर्तन

फैबियन ने कहा कि भारत की प्रतिक्रिया उसके हितों के अनुकूल थी, जिसमें शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया गया था. उन्होंने उल्लेख किया कि निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन उनके समर्थक अभी भी वेनेजुएला में शासन चला रहे हैं. इसलिए, वह इसे पूर्ण "शासन परिवर्तन" के रूप में नहीं, बल्कि फिलहाल के लिए केवल "नेतृत्व परिवर्तन" के रूप में देखते हैं. ETV भारत के साथ बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सत्ता का ढांचा पूरी तरह नहीं बदलता, इसे पूर्ण तख्तापलट नहीं कहा जा सकता.

हमले के पीछे ट्रंप का मकसद

फैबियन के अनुसार, वेनेजुएला पर हमले के पीछे ट्रंप का मुख्य मकसद तेल है. हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इससे वास्तव में कोई लाभ होगा. जबकि कुछ रिपोर्टों का सुझाव है कि भारतीय तेल कंपनियों को फायदा हो सकता है. फैबियन का तर्क है कि यदि वेनेजुएला के तेल से कोई लाभ होता भी है, तो वह अंततः अमेरिका की झोली में ही जाएगा.

उन्होंने इस स्थायी मुद्दे पर भी जोर दिया कि वीटो पावर रखने वाले P5 राष्ट्र (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य) यह मानते हैं कि वे बिना किसी सजा या जवाबदेही के डर के कोई भी मनमानी कार्रवाई कर सकते हैं. ETV भारत के विश्लेषण के अनुसार, यह वैश्विक कूटनीति में शक्तिशाली देशों के दबदबे को दर्शाता है.

संयुक्त राष्ट्र की भूमिका

फैबियन इसे स्वयं संयुक्त राष्ट्र की विफलता के रूप में नहीं देखते, बल्कि वर्तमान वैश्विक शक्ति संरचना की एक सीमा मानते हैं. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को विवादों के समाधान के लिए एक मंच के रूप में वर्णित किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अमेरिका के "गलत कार्यों" का विरोध करने वाले देश भी उन्हें रोकने में असमर्थ हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है.

उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप के अगले कदमों के बारे में भविष्यवाणी करना असंभव है. ETV भारत के साथ बातचीत में उन्होंने रेखांकित किया कि वैश्विक व्यवस्था फिलहाल शक्ति के संतुलन के अभाव से जूझ रही है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्तमान ढांचे में शक्तिशाली देशों को रोकना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.

ट्रंप की तुलना 'तानाशाह' से

अंत में, पूर्व राजनयिक ने टिप्पणी की कि ट्रंप अमेरिकी या अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने में कोई संकोच नहीं दिखाते हैं. उन्होंने ट्रंप के रुख की तुलना एक ऐसे तानाशाह सम्राट से की जो मानता है कि "मैं ही राज्य हूं." यह बयान 3 जनवरी (2026) को अमेरिका द्वारा की गई चौंकाने वाली सैन्य कार्रवाई के बाद आया है, जिसमें अमेरिकी सेना ने संप्रभु राष्ट्र वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को पकड़ लिया था.

मादुरो को वर्तमान में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियार रखने जैसे आरोपों में मुकदमा चलाने के लिए अमेरिका में रखा गया है. ETV भारत की रिपोर्ट के अनुसार, इस कार्रवाई ने दुनिया भर में संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय न्याय पर एक नई बहस छेड़ दी है.

