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सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मदुरै की पहाड़ी पर जला 'कार्तिगई दीपम', पीएम मोदी ने किया भगवान मुरुगन का स्मरण

तमिलनाडु के मदुरै जिले में शनिवार, 28 नवंबर, 2026 को कड़ी सुरक्षा के बीच, थिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर दीपाथॉन में पारंपरिक कार्तिगई लैंप जलाया गया. ( PTI )

मदुरै (तमिलनाडु): सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त संयुक्त रिसीवरों, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस एस. वैद्यनाथन और जस्टिस वी. पार्थिबन की निगरानी में शनिवार को मदुरै स्थित थिरुप्पारनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर मौजूद 'दीपाथून' पत्थर के स्तंभ पर पारंपरिक 'कार्तिगई दीपम' जलाया गया. दोनों सेवानिवृत्त न्यायाधीश दीप प्रज्वलन समारोह की निगरानी करने के लिए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे. इससे पहले, उन्होंने अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर के दर्शन किए.

इस दौरान जनता की सुरक्षा, पहाड़ी की पवित्रता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए वहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. विशेष रूप से अधिकृत लोगों को छोड़कर आम जनता और अन्य श्रद्धालुओं को पहाड़ी पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही थी. श्रद्धालुओं और आम लोगों से अनुरोध किया जा रहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सम्मान करें, मंदिर प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों द्वारा जारी आदेशों का पालन करें, और शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग दें.