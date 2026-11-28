सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मदुरै की पहाड़ी पर जला 'कार्तिगई दीपम', पीएम मोदी ने किया भगवान मुरुगन का स्मरण
इस दौरान जनता की सुरक्षा, पहाड़ी की पवित्रता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए वहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे.
Published : November 28, 2026 at 6:51 PM IST
मदुरै (तमिलनाडु): सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त संयुक्त रिसीवरों, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस एस. वैद्यनाथन और जस्टिस वी. पार्थिबन की निगरानी में शनिवार को मदुरै स्थित थिरुप्पारनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर मौजूद 'दीपाथून' पत्थर के स्तंभ पर पारंपरिक 'कार्तिगई दीपम' जलाया गया. दोनों सेवानिवृत्त न्यायाधीश दीप प्रज्वलन समारोह की निगरानी करने के लिए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे. इससे पहले, उन्होंने अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर के दर्शन किए.
इस दौरान जनता की सुरक्षा, पहाड़ी की पवित्रता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए वहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. विशेष रूप से अधिकृत लोगों को छोड़कर आम जनता और अन्य श्रद्धालुओं को पहाड़ी पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही थी. श्रद्धालुओं और आम लोगों से अनुरोध किया जा रहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सम्मान करें, मंदिर प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों द्वारा जारी आदेशों का पालन करें, और शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग दें.
#WATCH | Madurai, Tamil Nadu: Celebrations erupt with bursting firecrackers at Thiruparankundram hill as the ceremonial Deepam is lit following the Supreme Court's verdict. https://t.co/Bs5FRBZfI6— ANI (@ANI) November 28, 2026
थिरुप्पारनकुंद्रम पहाड़ी पर पारंपरिक 'कार्तिगई दीपम' जलाए जाने से पहले, महिला श्रद्धालुओं के एक समूह ने देवता को दूध अर्पित करने के लिए सिर पर दूध के बर्तन रखकर 'पाल कुदम' अनुष्ठान में भाग लिया. वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया. साथ ही दीप प्रज्वलन से जुड़े घटनाक्रमों को लेकर तमिलनाडु सरकार की आलोचना भी की.
Vetrivel Muruganukku Arogara! வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா! वेट्रिवेल मुरुगनुक्कु अरोगरा!— Narendra Modi (@narendramodi) November 27, 2026
इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट के जरिए भगवान मुरुगन का स्मरण किया. पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा,
"भगवान मुरुगन की जय!
भगवान मुरुगन की जय!
भगवान मुरुगन की जय!"
गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट के जरिए भगवान मुरुगन का स्मरण किया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा-
"विजयी भाला चलाने वाले भगवान मुरुगन की जय!
भगवान मुरुगन अपने हमेशा विजयी भाले से बुरी ताकतों का नाश करते हैं, और कार्तिगई दीपम की रोशनी सारे अंधेरे को दूर करती है. भगवान मुरुगन सभी को खुशी, खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद दें."
Vetrivel Muruganukku Arogara! Lord Murugan destroys evil forces with His ever-victorious spear, and the light of Karthigai Deepam dispels all darkness. May Lord Murugan bless everyone with joy, well-being and prosperity. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஆரோகரா! முருகப்பெருமான் தனது வெற்றிவேல் கொண்டு தீய சக்திகளை அழிக்கிறார், கார்த்திகை தீபத்தின் ஒளி எல்லா இருளையும் அகற்றுகிறது. முருகப்பெருமான் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி, நல்வாழ்வு மற்றும் செழிப்பையும், அதர்மத்தை அழித்து ஞானத்தையும் அருளட்டும்.— Amit Shah (@AmitShah) November 28, 2026
यह पूरा विवाद 'दीपाथून' पत्थर के स्तंभ पर कार्तिगई दीपम न जलाए जाने को लेकर शुरू हुआ था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में उस स्थान पर पारंपरिक दीपक जलाने का निर्देश दिया था. इसके बजाय, 24 नवंबर को वार्षिक कार्तिगई दीपम उत्सव के हिस्से के रूप में 'उची पिल्लैयार मंदिर' के पास महादीपम जलाया गया था, जबकि दीपाथून के पास पुलिस बल तैनात कर दिया गया था.
इसके खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर शुक्रवार, 27 नवंबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया था. अदालत ने इसे राज्य प्रशासन और मंदिर ट्रस्टियों की मिलीभगत से हुई "जानबूझकर की गई अवज्ञा" करार दिया था. कोर्ट ने मंदिर के न्यासी बोर्ड को निलंबित कर दो सेवानिवृत्त जजों को रिसीवर नियुक्त किया और सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ (CRPF) को सौंप दी थी.
इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव, डीजीपी (DGP), मदुरै जिला कलेक्टर और मंदिर अधिकारियों को अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिसंबर को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है.
#WATCH | Madurai, Tamil Nadu: Devotees celebrate as the sacred Deepam is lit atop Thiruparankundram hill following the Supreme Court's verdict https://t.co/wJqOarBGE6— ANI (@ANI) November 28, 2026
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