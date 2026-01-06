ETV Bharat / bharat

लैंप पोस्ट मामला : तमिलनाडु सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने कहा, 'आप शांति भंग करने के लिए जिम्मेदार'

मंदिर में लैंपपोस्ट जलाने का मिला आदेश, सरकार ने किया था विरोध.

Thiruparankundra
तिरुपरनकुंद्रम मंदिर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 6, 2026 at 2:43 PM IST

मदुरै : जस्टिस जयचंद्रन और रामकृष्णन की बेंच ने जस्टिस जीआर स्वामीनाथन द्वारा जारी उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया है कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर स्थित खंभे पर दीपक जलाए जा सकते हैं.

तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीये जलाने के संबंध में एकल जज के आदेश के खिलाफ सरकार ने अपील की थी. उस अपील पर मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के जस्टिस जयचंद्रन और केके रामकृष्णन की बेंच ने सुनवाई की, उसके बाद यह आदेश दिया.

आदेश सुनाने से पहले बेंच ने सभी संबंधित पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने का अवसर दिया. इनमें मंदिर प्रशासन, दरगाह, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस सहित अलग-अलग पक्षों द्वारा दलीलें पेश की गईं. सरकार की ओर से मुख्य वकील पीएस रमन ने केस पर बहस की.

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने तमिलनाडु सरकार की अपील याचिका पर अपना फैसला सात जनवरी के लिए सुरक्षित रख लिया था. हालांकि उन्होंने एक दिन पहले छह जनवरी को ही अपना फैसला सुना दिया.

अपने फैसले में बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए जिम्मेदार है और आदेश दिया कि पहाड़ी की चोटी पर लगे लैंप पोस्ट पर बत्तियां जलाई जाएं. उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने लैंप पोस्ट के मामले में राजनीतिक कारणों से काम किया था, और यह कि लैंप पोस्ट वास्तव में देवस्थानम (मंदिर) की जमीन पर स्थित है. बेंच ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर जो है, वह सच में एक लैंप पोस्ट ही है. बेंच ने एकल जज जीआर स्वामीनाथन द्वारा जारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया और तमिलनाडु सरकार की अपील याचिका को खारिज कर दिया.

