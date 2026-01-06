ETV Bharat / bharat

लैंप पोस्ट मामला : तमिलनाडु सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने कहा, 'आप शांति भंग करने के लिए जिम्मेदार'

तिरुपरनकुंद्रम मंदिर ( ETV Bharat )

मदुरै : जस्टिस जयचंद्रन और रामकृष्णन की बेंच ने जस्टिस जीआर स्वामीनाथन द्वारा जारी उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया है कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर स्थित खंभे पर दीपक जलाए जा सकते हैं. तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीये जलाने के संबंध में एकल जज के आदेश के खिलाफ सरकार ने अपील की थी. उस अपील पर मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के जस्टिस जयचंद्रन और केके रामकृष्णन की बेंच ने सुनवाई की, उसके बाद यह आदेश दिया. आदेश सुनाने से पहले बेंच ने सभी संबंधित पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने का अवसर दिया. इनमें मंदिर प्रशासन, दरगाह, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस सहित अलग-अलग पक्षों द्वारा दलीलें पेश की गईं. सरकार की ओर से मुख्य वकील पीएस रमन ने केस पर बहस की.