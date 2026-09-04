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'पत्नी सिम कार्ड के एड वाले कुत्ते की तरह नहीं कि वह हर समय पीछा करे', तलाक मामले पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी

मदुरै : मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने कहा है कि पत्नी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपने पति के पीछे-पीछे वैसे ही जाए जैसे सिम कार्ड के पुराने विज्ञापन में कुत्ता अपने मालिक के पीछे जाता है. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें तलाक की मंजूरी प्रदान कर दी.

मामले के अनुसार एक कपल की शादी 10 सितंबर 1992 को शिवगंगा में हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी. उनके चार बच्चे हैं. पति काम के सिलसिले में मुंबई चला गया था, जबकि पत्नी शिवगंगा में ही रह रही थी. इसके बाद, दोनों के बीच लंबे समय तक अलगाव रहा. इस स्थिति में, पति ने 2014 में शिवगंगा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की और आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर (विवाह से बाहर संबंध) चल रहा है. लेकिन फैमिली कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी.

फैमिली कोर्ट का मानना ​​था कि जब पति काम के लिए मुंबई गया था तो वह अपनी पत्नी को साथ नहीं ले गया था, और इस तरह उसने अपने वैवाहिक कर्तव्य का उल्लंघन किया था. इसके अलावा, फैमिली कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर पति अपनी पत्नी को साथ ले गया होता तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती, और पत्नी के एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के लिए पति भी आंशिक रूप से जिम्मेदार था, और वह अपनी ही गलती के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23(1)(a) के तहत तलाक नहीं मांग सकता था.

पति ने फैमिली कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट की मदुरै बेंच में याचिका दायर की. याचिका पर सुनवाई करने वाले जजों ने कहा, "पति के लिए यह हमेशा व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होता कि वह जहां भी जाए, अपनी पत्नी को साथ ले जाए." खास तौर पर, जजों ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति सैनिक है, तो हो सकता है कि मिलिट्री कैंप के अंदर अपने परिवार के साथ पारिवारिक जीवन बिताना संभव न हो, और इसी तरह, पत्नी की भी नौकरी या अन्य जिम्मेदारियां हो सकती हैं. इसके आधार पर, जजों ने कहा कि पत्नी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपने पति के पीछे-पीछे वैसे ही जाए जैसे सिम कार्ड के पुराने विज्ञापन में कुत्ता जाता है. इसके अलावा, हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने इस मामले में फैमिली कोर्ट के नजरिए की आलोचना करते हुए कहा कि हालांकि कुछ लोग कोर्ट की राय को 'क्रांतिकारी दृष्टिकोण' के रूप में सराह सकते हैं, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.