FCRA पंजीकरण धर्मांतरण कराने में लगी संस्थाओं के लिए नहीं है, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने कहा
मदुरै बेंच ने कहा कि एफसीआरए पंजीकरण धर्मांतरण कराने में लगी संस्थाओं के लिए नहीं है.
Published : October 8, 2026 at 1:58 PM IST
मदुरै (तमिलनाडु): मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि लोगों का एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण कराने में लगी संस्थाओं को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत पंजीकरण नहीं किया जाएगा.
मोंटेसरी स्कूल, कैंसियन पब्लिक ट्रस्ट की ओर से हाई कोर्ट की मदुरै बेंच में एक समीक्षा याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में कहा गया कि उन्होंने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA), 2010 के तहत याचिकाकर्ता को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक याचिका दाखिल की थी. लेकिन इसे मना कर दिया गया. इसलिए आदेश से जुड़े दस्तावेज मंगाए जाने चाहिए. इसे रद्द किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत एक सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए.
यह याचिका जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और एम.डी. सुमति की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई थी. उस समय जारी आदेश में जजों ने कहा कि इस कानून का पूरा मकसद यह पक्का करना है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन पाने वाले ऐसे काम न करें जो उस संप्रभु गणराज्य के मूल्यों के खिलाफ हो जिसने हमें आजादी दी.
इसके अलावा अधिनियम की संरचना भी एक्ट के पीछे के मकसद को दिखाता है. इसलिए एक्ट के प्रावधानों का उसी हिसाब से मतलब निकाला जाना चाहिए. जबकि अधिनियम उम्मीद करता है कि सभी जानकारी खुले तौर पर बताई जाएंगी. कोई भी गलत जानकारी देने पर आवेदन खुद ही खारिज हो जाएगी. भले ही आवेदक धार्मिक कामों में शामिल था, लेकिन उसने खुद को धर्मनिरपेक्ष दिखाया. इसीलिए अधिकारी को आग्रह खारिज करना पड़ा.
अथॉरिटी के पास आग्रह खारिज करने का अधिकार है. क्योंकि विदेशी चंदा लेने का ऐसा कोई अधिकार नहीं है. यह सिर्फ एक खास अधिकार हो सकता है. हालांकि, अथॉरिटी को आवेदक को सही तरीके से श्रेणी में बांटना चाहिए. भारत की सभ्य विरासत को बचाने में शामिल संगठन को भी शैक्षिक या सांस्कृतिक श्रेणी में बांटा जाना चाहिए.
अगर आवेदक के प्रोजक्ट पूजा और रीति-रिवाजों से जुड़े हैं, तो वे धार्मिक श्रेणी में आएंगे. धार्मिक संगठन और मिलनसार लोग जिनकी गतिविधि देश और समाज के धर्मनिरपेक्ष प्रकृति पर असर नहीं डालतीं, वे पंजीकरण के लिए पात्र हैं. हालांकि जो संगठन एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म में बदलने की गतिविधि में शामिल हैं, उन्हें पंजीकरण से मना कर दिया जाएगा. उन्होंने आदेश दिया, इस सिविल अपील में जिस आदेश पर सवाल उठाया गया है उसे बरकरार रखा जाता है. यह अपील खारिज की जाती है."
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