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FCRA पंजीकरण धर्मांतरण कराने में लगी संस्थाओं के लिए नहीं है, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने कहा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

मदुरै (तमिलनाडु): मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि लोगों का एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण कराने में लगी संस्थाओं को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत पंजीकरण नहीं किया जाएगा.

मोंटेसरी स्कूल, कैंसियन पब्लिक ट्रस्ट की ओर से हाई कोर्ट की मदुरै बेंच में एक समीक्षा याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में कहा गया कि उन्होंने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA), 2010 के तहत याचिकाकर्ता को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक याचिका दाखिल की थी. लेकिन इसे मना कर दिया गया. इसलिए आदेश से जुड़े दस्तावेज मंगाए जाने चाहिए. इसे रद्द किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत एक सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए.