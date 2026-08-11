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80 साल के बुजुर्ग ने पूरी जिंदगी की बचत 60 लाख रुपये सेना को दान की

सुब्बैया ने मदुरै कलेक्टर निशांत कृष्ण को वसीयत सौंपी ( ETV Bharat )

मदुरै: तमिलनाडु के मदुरै के 80 साल के बुजुर्ग ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत 60 लाख रुपये सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (AFFDF) में दान कर दी.

हार्वेपट्टी (Harveypatti) क्षेत्र के सुब्बैया (Subbaiah) मथुरा कोट्स कंपनी (Mathura Coats Company) के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और उनकी पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था. दंपती की कोई संतान नहीं है.

उन्होंने एक शिकायत निवारण कैंप में मदुरै के कलेक्टर निशांत कृष्ण को अपने बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपये की वसीयत का डॉक्यूमेंट और अपने लॉकर में 30 लाख रुपये की सोने की ज्वेलरी, साथ में 10,000 रुपये का चेक सौंपा.

सुब्बैया ने इससे पहले 2013 में राजाजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को अपना शरीर दान कर दिया था. कैंप में मौजूद सभी सरकारी अधिकारियों ने इस बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति आभार जताया.

सुब्बैया ने कहा, "मेरी कोई पत्नी या बच्चे नहीं हैं. सेना ही हमारे देश की रक्षा करती है. सैनिकों को पैसे देकर मुझे खुशी मिलती है. मैंने पूरी राशि कैश में देने की कोशिश की. लेकिन बैंकिंग नियमों ने इसकी इजाजत नहीं दी. इसलिए मैंने पैसे देने के लिए वसीयत बनाई."