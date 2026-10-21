ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के मदरसों में अब जुमे को छुट्टी नहीं होगी, धामी सरकार ने लिया ये फैसला

पंजीकृत मदरसे अब स्कूल बन चुके हैं. लिहाजा इन्हें शिक्षा विभाग और प्राधिकरण के नियमों को अपनाना होगा. अब जुमे यानी शुक्रवार के बजाय इतवार की ही छुट्टी होगी.

-डॉ सुरजीत सिंह गांधी, अध्यक्ष, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण-

अब मदरसों में रविवार को होगी छुट्टी: उत्तराखंड में धामी सरकार ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर दिया है. उसके स्थान पर अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड स्थापित करते हुए मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध आदि शिक्षण संस्थाओं को उनके अधीन कर दिया है. उत्तराखंड में अल्पसंख्यक मदरसा बोर्ड में 452 मान्यता प्राप्त मदरसे थे. इनमें से पुनः आवेदन दोने वाले 76 मदरसों को प्राधिकरण ने स्कूल के रूप मे मान्यता दे दी है.

इन मदरसों द्वारा स्कूल संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा किया गया है. उत्तराखंड के मदरसों में करीब 30 हज़ार बच्चे इस्लामिक शिक्षा लेते थे, जिन्हें अब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने पर धामी सरकार का जोर है. शिक्षा विभाग के पास 114 मदरसों के आवेदन अभी लंबित हैं.

क्या कहते हैं प्राधिकरण के अध्यक्ष? अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ सुरजीत सिंह गांधी ने बताया कि देहरादून जिले में 41 में से 6, हरिद्वार जिले में 270 मे से 44, नैनीताल जिले में 18 में से 02 और उधम सिंह नगर जिले में 119 में से 24 मदरसों को मान्यता मिल चुकी है. उन्होंने बताया कि बिना शिक्षा विभाग और प्राधिकरण की अनुमति के मदरसे संचालित नहीं हो सकते. सरकार इन पर सीलिंग की कार्रवाई करती रही है.

अल्पसंख्यक विभाग के सचिव का बयान: अल्पसंख्यक विभाग के सचिव डॉ पराग मधुकर धकाते ने बताया कि-