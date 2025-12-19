ETV Bharat / bharat

रैलियों-रोड शो के लिए 5 जनवरी तक फाइनल गाइडलाइन जारी करे तमिलनाडु सरकार, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

मद्रास हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वह तमिलनाडु में राजनीतिक पार्टियों की पब्लिक मीटिंग और रोड शो के बारे में 5 जनवरी तक फाइनल गाइडलाइन जारी करे. पिछले साल 27 सितंबर को करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के एक कैंपेन इवेंट के दौरान हुई भयानक भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना ने पूरे तमिलनाडु को हिलाकर रख दिया था. इस घटना के बाद मद्रास हाई कोर्ट में टीवीके और AIADMK समेत पार्टियों के साथ-साथ आम लोगों ने भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थीं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टियों के रोड शो के लिए गाइडलाइन बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी. चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुलमुरुगन की बेंच ने इन पिटीशन पर सुनवाई करते हुए जो ऑर्डर दिया था, उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने पॉलिटिकल पार्टियों की राय जानने के बाद, पब्लिक मीटिंग और रोड शो के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनाकर हाई कोर्ट को सौंप दीं. गाइडलाइंस में ये नियम शामिल थे

पब्लिक मीटिंग और रोड शो में भीड़ को कंट्रोल करना. इसके साथ-साथ पीने का पानी और टॉयलेट जैसी जरूरी सुविधाओं का इंतजाम करना, पूरी तरह से संबंधित पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी है. गाइडलाइन के मुताबिक, जिन जगहों पर पब्लिक मीटिंग और रोड शो होने हैं, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी.