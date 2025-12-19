रैलियों-रोड शो के लिए 5 जनवरी तक फाइनल गाइडलाइन जारी करे तमिलनाडु सरकार, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
27 सितंबर को टीवीके की रैली में हुई भगदड़ के बाद हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी.
Published : December 19, 2025 at 3:12 PM IST
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वह तमिलनाडु में राजनीतिक पार्टियों की पब्लिक मीटिंग और रोड शो के बारे में 5 जनवरी तक फाइनल गाइडलाइन जारी करे.
पिछले साल 27 सितंबर को करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के एक कैंपेन इवेंट के दौरान हुई भयानक भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना ने पूरे तमिलनाडु को हिलाकर रख दिया था.
इस घटना के बाद मद्रास हाई कोर्ट में टीवीके और AIADMK समेत पार्टियों के साथ-साथ आम लोगों ने भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थीं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टियों के रोड शो के लिए गाइडलाइन बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी.
चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुलमुरुगन की बेंच ने इन पिटीशन पर सुनवाई करते हुए जो ऑर्डर दिया था, उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने पॉलिटिकल पार्टियों की राय जानने के बाद, पब्लिक मीटिंग और रोड शो के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनाकर हाई कोर्ट को सौंप दीं.
गाइडलाइंस में ये नियम शामिल थे
पब्लिक मीटिंग और रोड शो में भीड़ को कंट्रोल करना. इसके साथ-साथ पीने का पानी और टॉयलेट जैसी जरूरी सुविधाओं का इंतजाम करना, पूरी तरह से संबंधित पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी है. गाइडलाइन के मुताबिक, जिन जगहों पर पब्लिक मीटिंग और रोड शो होने हैं, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी.
गाइडलाइन के मुताबिक, पब्लिक मीटिंग और रोड शो करने से पहले, एप्लीकेशन में तारीख, समय, मकसद, शामिल होने वालों की उम्मीद की संख्या, गाड़ियों की संख्या और खास नेताओं की जानकारी देनी होगी. रोड शो के लिए, एप्लीकेशन में कैंपेन के शुरू और खत्म होने की जगह साफ-साफ लिखनी होगी.
आवेदन में मुख्य मेहमानों के आने और जाने का समय भी बताना होगा. अगर समय नहीं बताया गया तो परमिशन नहीं मिलेगी. पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर को उस जगह का इंस्पेक्शन करना होगा और यह सर्टिफाई (प्रमाणित) करना होगा कि बताई गई जगहों पर ज्यादा से ज्यादा कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं. इसके लिए, इवेंट ऑर्गनाइजर को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में अलग से अप्लाई करना होगा.
अनुमति के लिए आवेदन इवेंट से 10 दिन पहले जमा करनी होगी. पार्टी कॉन्फ्रेंस जैसे इवेंट के लिए, जहां 50 हजार से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है, एप्लीकेशन 30 दिन पहले जमा करनी होगी. मेडिकल सुविधाओं के इंतजाम की जानकारी, जिसमें फर्स्ट एड और एम्बुलेंस सर्विस शामिल हैं, आवेदन में जरूर देनी होगी. इवेंट के लिए जो समय दिया गया है, उसका सख्ती से पालन करना होगा. इसमें भीड़ की सुरक्षा के लिए इवेंट ऑर्गनाइजर पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे.
28 नवंबर को, इन गाइडलाइंस को रिव्यू करने वाले जजों ने आदेश दिया कि तमिलनाडु सरकार की मॉडल गाइडलाइंस सभी पॉलिटिकल पार्टियों को दी जानी चाहिए, उनकी राय ली जानी चाहिए, और गाइडलाइंस को फाइनल किया जाना चाहिए.
इसके बाद, यह मामला आज चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस अरुलमुरुगन की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जजों ने तमिलनाडु सरकार को सभी पार्टियों के आपत्तियों पर विचार करने और 5 जनवरी तक फाइनल गाइडलाइंस की घोषणा करने का आदेश दिया.
ये भी पढ़ें: इरोड में TVK की रैली : विजय ने DMK पर बोला हमला, कहा-वह एक बुरी ताकत