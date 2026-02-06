ETV Bharat / bharat

मद्रास हाई कोर्ट ने अभिनेता विजय पर ₹1.5 करोड़ की टैक्स पेनाल्टी बरकरार रखी

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अभिनेता विजय पर आयकर विभाग के द्वारा लगाई गई 1.5 करोड़ रुपये की पेनाल्टी सही है.

यह फैसला शुक्रवार को विजय द्वारा आयकर विभाग की इस कार्रवाई के खिलाफ दायर किए गए केस में सुनाया गया. जस्टिस ने अपने आदेश में यह भी कहा कि विजय का केस खारिज किया जाता है. जब अभिनेता विजय ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अपना आयकर रिटर्न फाइल किया था, तो उन्होंने बताया था कि उन्हें उस साल फिल्मों में अभिनय से 35,42,91,890 रुपये की आय हुई थी.

उस साल की असेसमेंट कार्रवाई के दौरान, आयकर विभाग ने 2015 में अभिनेता विजय के घर पर छापा मारा था. आयकर विभाग ने बताया कि छापे के दौरान जब्त किए गए डॉक्यूमेंट्स की तुलना करने पर पता चला कि उन्होंने फिल्म 'पुली' के लिए मिली 15 करोड़ रुपये की आय को छिपाया था.

जानबूझकर अपनी आय छिपाने के लिए आयकर विभाग ने 30 जून, 2022 को एक आदेश जारी किया, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाई गई. अभिनेता विजय ने इस आदेश को चैलेंज करते हुए मद्रास हाई कोर्ट में केस दायर किया. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद एक अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें आयकर विभाग को इस मामले में कोई भी कार्रवाई करने से तब तक रोक दिया गया था, जब तक कि मामला खत्म नहीं हो जाता.

इस बीच, विजय द्वारा दायर मामले की अंतिम सुनवाई 23 जनवरी को जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति के समक्ष हुई. विजय की तरफ से दलील दी गई कि कानून के मुताबिक, पेनाल्टी आदेश 30 जून 2019 से पहले जारी हो जाना चाहिए था. यह तर्क दिया गया कि इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार तीन साल की देरी के बाद 2022 में जारी किए गए आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए.