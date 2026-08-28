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'मंत्री, कोई इंग्लैंड के राजा नहीं हैं...' हाई कोर्ट ने इस दिग्गज नेता को क्यों लगाई कड़ी फटकार?

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने पुडुचेरी के वित्त मंत्री मारिया विल्सन को अदालत में पेश न होने पर कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह कानून से ऊपर नहीं हैं. न्यायाधीश ने मंत्री मारिया विल्सन के वकील को यह निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी कि वे अदालत को सूचित करें कि मंत्री मारिया विल्सन किस तारीख को पुडुचेरी की अदालत में पेश होंगे.

यह मामला पुडुचेरी के एझिल नगर में रहने वाले उनके भाई मारिया कुलॉथ के घर का दरवाजा कथित तौर पर तोड़ने और 8 अगस्त 2022 को मारिया कुलॉथ और उनकी पत्नी कैरोलीन के साथ मारपीट करने से जुड़ा है. इस मामले को लेकर लॉस्पेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था, जो फिलहाल पुडुचेरी की क्रिमिनल कोर्ट में लंबित है.

मंत्री मारिया विल्सन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर पुडुचेरी की क्रिमिनल कोर्ट में चल रहे केस को खारिज करने और उन्हें अदालत में पेश होने से छूट देने की मांग की थी. इस याचिका पर शुक्रवार, 28 अगस्त हाई कोर्ट के जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन के सामने सुनवाई हुई. उस दौरान, मंत्री मारिया विल्सन की ओर से पेश वकील ने अनुरोध किया कि विधानसभा सत्र चालू होने के कारण मंत्री मारिया विल्सन को पुडुचेरी की अदालत में पेश होने से छूट दी जाए.