मद्रास हाई कोर्ट ने जाति प्रमाण-पत्र से जुड़ा आदेश रद्द किया, कहा रंग, कद और बालों से समुदाय तय नहीं हो सकता
अदालत ने कस्टम विभाग के एक असिस्टेंट कमिश्नर के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र से जुड़े मामले की सुनवाई की.
Published : September 19, 2026 at 3:37 PM IST
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने जिला सतर्कता समिति के उस अजीब आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें किसी व्यक्ति के रंग, लंबाई, शारीरिक बनावट और घुंघराले बालों के आधार पर उसे ईसाई धर्म का मान लिया गया था. यह मामला कस्टम विभाग के एक असिस्टेंट कमिश्नर के अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र से जुड़ा था.
तिरुवन्नामलाई के रहने वाले रविकुमार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के आधार पर कस्टम विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर काम करते थे. पिछले साल मई में जब वे रिटायर होने वाले थे उस दौरान उनकी जाति सर्टिफिकेट के बारे में जांच हुई.
जांच के बाद जिला सतर्कता समिति ने एक आदेश जारी किया. उस आदेश में कहा गया कि रविकुमार और उनका परिवार अच्छे रंग के, लंबे और अच्छी कद काठी के थे. वह तमिल और इंग्लिश दोनों बोलते थे. ऐसे में उन्हें ईसाई धर्म का मान लिया गया. आदेश में कहा गया कि रविकुमार का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र असली नहीं था. रविकुमार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने अदालत से कस्टम विभाग को इसके आधार पर कार्रवाई करने से रोकने की मांग की थी.
मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जज टी भरत चक्रवर्ती ने कहा कि रविकुमार के पिता ने 1960 में ईसाई धर्म अपनाया था. उसके बाद फिर उनके पिता ने वापस हिंदू धर्म अपना लिया. हिंदू समुदाय ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया. इसलिए याचिकाकर्ता को अनूसुचित जाति का प्रमाण पत्र लेने का अधिकार है.
उन्होंने जिला सतर्कता समिति के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें उन्हें ईसाई और उनके जाति प्रमाण पत्र को असली नहीं बताया गया था. जज ने जिला समिति को याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र की दोबारा जांच करने और 8 हफ्तों के अंदर सही आदेश जारी करके मामले को खत्म करने का भी आदेश दिया.
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