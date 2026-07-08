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प्राइवेट स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर लिखनी होगी पूरी फीस, मद्रास हाईकोर्ट का सख्त आदेश

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के प्राइवेट स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर अपनी शुल्क विवरण (फीस की डिटेल्स) दिखाने का सख्त आदेश दिया है. लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि तमिलनाडु के प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा फीस लेते हैं. बच्चों के माता-पिता मामले में राज्य सरकार से दखल देने की मांग लगातार करते आ रहे थे.

इन मांगों के बीच, तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग ने 25 मई को राज्य भर के सभी प्राइवेट स्कूलों को एक अहम आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया कि प्राइवेट स्कूल अपने नोटिस बोर्ड पर सरकार द्वारा तय ट्यूशन फीस को दिखाएं.

इसके बाद, प्राइवेट स्कूलों के डायरेक्टर ने 1 जून को सभी प्राइवेट नर्सरी, प्राइमरी, मैट्रिकुलेशन, सीबीएसई, और दूसरे बोर्ड के स्कूलों को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें नोटिस बोर्ड पर फीस की डिटेल्स दिखाना जरूरी कर दिया गया.

जहां समाज के अलग-अलग तबकों ने इस कदम का स्वागत किया, वहीं प्राइवेट स्कूलों ने इसका कड़ा विरोध किया. इसके बाद, अखिल भारतीय निजी शैक्षिक संस्थान संघ के महासचिव के. पलानीयप्पन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें इस आदेश को रद्द करने की मांग की गई. याचिका आज जस्टिस एम. धंदापानी के सामने सुनवाई के लिए आई.