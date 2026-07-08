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प्राइवेट स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर लिखनी होगी पूरी फीस, मद्रास हाईकोर्ट का सख्त आदेश

प्राइवेट स्कूलों को अब नोटिस बोर्ड पर फीस की पूरी जानकारी दोनी होगी. मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

Madras High Court Orders Private Schools to Display Fee Details on Notice Boards
मद्रास हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 2:19 PM IST

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चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के प्राइवेट स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर अपनी शुल्क विवरण (फीस की डिटेल्स) दिखाने का सख्त आदेश दिया है. लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि तमिलनाडु के प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा फीस लेते हैं. बच्चों के माता-पिता मामले में राज्य सरकार से दखल देने की मांग लगातार करते आ रहे थे.

इन मांगों के बीच, तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग ने 25 मई को राज्य भर के सभी प्राइवेट स्कूलों को एक अहम आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया कि प्राइवेट स्कूल अपने नोटिस बोर्ड पर सरकार द्वारा तय ट्यूशन फीस को दिखाएं.

इसके बाद, प्राइवेट स्कूलों के डायरेक्टर ने 1 जून को सभी प्राइवेट नर्सरी, प्राइमरी, मैट्रिकुलेशन, सीबीएसई, और दूसरे बोर्ड के स्कूलों को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें नोटिस बोर्ड पर फीस की डिटेल्स दिखाना जरूरी कर दिया गया.

जहां समाज के अलग-अलग तबकों ने इस कदम का स्वागत किया, वहीं प्राइवेट स्कूलों ने इसका कड़ा विरोध किया. इसके बाद, अखिल भारतीय निजी शैक्षिक संस्थान संघ के महासचिव के. पलानीयप्पन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें इस आदेश को रद्द करने की मांग की गई. याचिका आज जस्टिस एम. धंदापानी के सामने सुनवाई के लिए आई.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जज ने कहा कि प्राइवेट स्कूल सूचना के अधिकार (RTI) एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन उन्हें प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन एक्ट के अनुसार पारदर्शिता दिखानी चाहिए. सुनवाई के दौरान जज ने राज्य भर के सभी प्राइवेट स्कूलों को अपने नोटिस बोर्ड पर ट्यूशन फीस की जानकारी दिखाने का आदेश दिया और मामले का निपटारा कर दिया.

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद, तमिलनाडु के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए नोटिस बोर्ड पर अपनी फीस की जानकारी दिखाना जरूरी हो गया है. माता-पिता और शिक्षाविदों ने हाई कोर्ट के निर्देश का स्वागत किया है.

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