फ्लाइट में यात्री को दिए भोजन में बाल मिला, एअर इंडिया पर लगा जुर्माना

फ्लाइट में दिए खाने में बाल निकलने पर मद्रास हाई कोर्ट ने एअर इंडिया को यात्री को 35 हजार रुपये देने का आदेश दिया है.

चेन्नई: एअर इंडिया के एक विमान में यात्री को दिए गए भोजन में बाल मिलने पर मद्रास हाई कोर्ट ने प्रभावित यात्री को 35 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से चेन्नई जा रहे सुंदरा परिपूर्णम नामक यात्री को विमान में भोजन परोसा गया.

वहीं आधा खाना खत्म करने के बाद जब सुंदरा ने खाने में बाल देखा तो उन्हें झटका लगा. इस पर उन्होंने फ्लाइट स्टाफ से इसकी शिकायत की. साथ ही बाद में उन्हें बाल वाला खाना खाने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हुईं. इसके बाद उन्होंने चेन्नई एयरपोर्ट के अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बताया जाता है कि शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

इस संबंध में यात्री सुंदरा ने चेन्नई की अतिरिक्त सिविल कोर्ट में मामला दायर किया था. इस मामले में कोर्ट ने एअर इंडिया को उसे एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था. एअर इंडिया ने इस आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए मद्रास हाई कोर्ट में अपील दायर की थी.

एअर इंडिया द्वारा दायर मामले की मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस बालाजी के समक्ष सुनवाई हुई. इस दौरान एअर इंडिया ने स्वीकार किया कि विमान में परोसे गए खाने में बाल थे.

साथ ही यह तर्क दिया गया कि उसे इस बात का खेद है कि विमान में परोसा गया भोजन अस्वास्थ्यकर था, तथा विमान में परोसा गया भोजन चेन्नई के एम्बेसडर पल्लव होटल में तैयार किया गया था. इसलिए कंपनी को भी मामले में शामिल किया जाना चाहिए तथा एयरलाइन अकेले अस्वास्थ्यकर भोजन के लिए जिम्मेदार नहीं है.

इसे खारिज करते हुए जस्टिस बालाजी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि एअर इंडिया ने लापरवाही बरती है. उसने अपनी ज़िम्मेदारी होटल पर डालने की कोशिश की है. इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि एयरलाइन की सेवा से प्रभावित यात्री सुंदरा को मुआवजे के रूप में 35 हजार रुपये का भुगतान किया जाए.

