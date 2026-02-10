ETV Bharat / bharat

ZOHO के को-फाउंडर की बढ़ी मुश्किलें: पत्नी ने मद्रास हाई कोर्ट में लगाई गुहार, मांगा जवाब!

चेन्नईः मद्रास हाई कोर्ट ने जोहो (ZOHO) के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू को अपनी पत्नी द्वारा दायर तलाक के मामले में जवाब देने का आदेश दिया है. श्रीधर वेम्बू की अलग रह रही पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अमेरिका की कैलिफोर्निया अदालत में लंबित तलाक के मामले में कुछ सहायता (दस्तावेजी मदद) मांगी है.

प्रमिला श्रीनिवासन द्वारा मद्रास हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है, "2 अक्टूबर, 2025 को कैलिफोर्निया की अदालत में लंबित तलाक के मामले के संबंध में, तिरुनेलवेली जिले में रह रहे श्रीधर वेम्बू और कंपनी की अधिकारी राधा वेम्बू सहित 10 लोगों के दस्तावेजों और गवाही की अलग से मांग की गई है."

याचिका में मांग की गई है कि, "तिरुनेलवेली जिले में रह रहे श्रीधर वेम्बू, वेलाचेरी, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू में रहने वाले उनके रिश्तेदारों और जोहो (ZOHO) के आधिकारिक प्रतिनिधि के बयान दर्ज करने के लिए हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज या वकील को 'कोर्ट कमिश्नर' नियुक्त किया जाना चाहिए और इन बयानों को अमेरिकी अदालत में भेजा जाना चाहिए."