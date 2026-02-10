ZOHO के को-फाउंडर की बढ़ी मुश्किलें: पत्नी ने मद्रास हाई कोर्ट में लगाई गुहार, मांगा जवाब!

ETV Bharat / bharat

ZOHO के को-फाउंडर की बढ़ी मुश्किलें: पत्नी ने मद्रास हाई कोर्ट में लगाई गुहार, मांगा जवाब!

श्रीधर वेम्बू की अलग रह रही पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है.

Madras High Court
मद्रास हाईकोर्ट. (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

Published : February 10, 2026 at 7:59 PM IST

चेन्नईः मद्रास हाई कोर्ट ने जोहो (ZOHO) के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू को अपनी पत्नी द्वारा दायर तलाक के मामले में जवाब देने का आदेश दिया है. श्रीधर वेम्बू की अलग रह रही पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अमेरिका की कैलिफोर्निया अदालत में लंबित तलाक के मामले में कुछ सहायता (दस्तावेजी मदद) मांगी है.

प्रमिला श्रीनिवासन द्वारा मद्रास हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है, "2 अक्टूबर, 2025 को कैलिफोर्निया की अदालत में लंबित तलाक के मामले के संबंध में, तिरुनेलवेली जिले में रह रहे श्रीधर वेम्बू और कंपनी की अधिकारी राधा वेम्बू सहित 10 लोगों के दस्तावेजों और गवाही की अलग से मांग की गई है."

याचिका में मांग की गई है कि, "तिरुनेलवेली जिले में रह रहे श्रीधर वेम्बू, वेलाचेरी, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू में रहने वाले उनके रिश्तेदारों और जोहो (ZOHO) के आधिकारिक प्रतिनिधि के बयान दर्ज करने के लिए हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज या वकील को 'कोर्ट कमिश्नर' नियुक्त किया जाना चाहिए और इन बयानों को अमेरिकी अदालत में भेजा जाना चाहिए."

दायर याचिका में उन्होंने यह भी कहा, "भले ही मामले की सुनवाई कैलिफोर्निया की अदालत में चल रही है, लेकिन चूंकि श्रीधर वेम्बू और कंपनी के अधिकारी भारत में हैं, इसलिए उनसे दस्तावेज जुटाने का आदेश दिया जाना चाहिए. कमिश्नर की उपस्थिति में, संयुक्त राज्य अमेरिका (US) से उनके वकील को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों से पूछताछ और क्रॉस-एग्जामिनेशन करने की अनुमति दी जानी चाहिए. बयानों को लिखित रूप में दर्ज करने का आदेश दिया जाना चाहिए."

मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति पी. धनपाल के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी. धनपाल ने जोहो (Zoho) के सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू और कंपनी के अधिकारियों को इस पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई 23 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी.

SRIDHAR VEMBU DIVORCE CASE
ZOHO FOUNDER SRIDHAR VEMBU
जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू
श्रीधर वेम्बू तलाक मामला
MADRAS HIGH COURT

