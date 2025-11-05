ETV Bharat / bharat

थलापति विजय के नेता ने 'GEN Z' क्रांति वाला किया था पोस्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने दिये ये निर्देश

साइबर अपराध पुलिस ने अधव अर्जुन के खिलाफ दंगा भड़काने और सार्वजनिक शांति भंग करने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया था.

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने पुलिस विभाग को टीवीके चुनाव इकाई के महासचिव अधव अर्जुन द्वारा दायर याचिका में 7 नवंबर तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का आदेश दिया है. अधव अर्जुन पक्ष ने तब तक अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया. पुलिस ने इसका विरोध किया. न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 7 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी.

क्या है विवादः

करूर त्रासदी में 41 लोगों की मौत के बाद पुलिस विभाग ने टीवीके के अधिकारियों को गिरफ़्तार कर लिया था. ऐसे में, टीवीके चुनाव अभियान प्रबंधन के महासचिव अधव अर्जुन ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि श्रीलंका और नेपाल जैसी पदानुक्रमित सरकारी व्यवस्था के ख़िलाफ़ 'GEN Z' क्रांति होगी और कुछ ही मिनटों में उसे हटा दिया.

इस संबंध में साइबर अपराध पुलिस ने अधव अर्जुन के खिलाफ दंगा भड़काने और सार्वजनिक शांति भंग करने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. अधव अर्जुन ने इस मामले को रद्द करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

कोर्ट में क्या दलील दीः

यह याचिका आज न्यायमूर्ति जगदीश चंद्र के समक्ष सुनवाई के लिए आई. अधव अर्जुन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक्स पर की गई पोस्ट 34 मिनट में हटा दी गई. यह असंभव है कि ज़्यादातर लोगों ने इसे आधी रात को देखा होगा. सबसे पहले, नेपाल और श्रीलंका जैसे शब्दों को 15 मिनट में हटा दिया गया.

उन्होंने तर्क दिया कि यह पोस्ट करूर त्रासदी में पुलिस के खराब प्रदर्शन को उजागर करने के लिए की गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि एक्स पर इसे पोस्ट करने का कोई मकसद नहीं था. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच किए बिना ही मामला दर्ज कर लिया गया.

न्यायाधीश जगदीश चंद्र ने पूछा, "क्या आप मानते हैं कि आपने इसे एक्स पर पोस्ट किया और फिर उसे हटा दिया?" इस पर अधव अर्जुन के वकील ने हां में जवाब दिया और कहा कि अगर पोस्ट हटाई नहीं गई है, तब भी मामला दर्ज करने का कोई कारण नहीं है. अधव अर्जुन का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. उन्होंने कहा कि विपक्षी दल होने के नाते कुछ गुस्से वाली टिप्पणियां पोस्ट की थीं.

