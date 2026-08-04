उदयनिधि स्टालिन को आज रिहा किया जाए, मद्रास हाई कोर्ट का आदेश
सीएम विजय और उनकी करीब एक्ट्रेस मित्र त्रिशा को लेकर विवादित टिप्पणी के बाद उदयनिधि विवादों में आ गए.
Published : August 4, 2026 at 3:48 PM IST
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए उदयनिधि स्टालिन को पुलिस की जांच पूरी होने के बाद आज (4 अगस्त) रिहा करने का आदेश दिया है.
3 अगस्त को, द्रमुक ने तंजावुर में मेकेदातु पर बन रहे बांध को रोकने की मांग करते हुए और डेल्टा जिलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. इस कार्यक्रम में बोलते हुए, विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हालांकि यह पक्का नहीं है कि कावेरी का पानी तमिलनाडु तक पहुंचेगा या नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि पानी मिले.
करंथाई की रहने वाली भैरवी ने तंजावुर ईस्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी टिप्पणी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लिए अपमानजनक थी और महिलाओं का अपमान करती थी.
इस शिकायत के आधार पर, तंजावुर पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ छह धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. इसके बाद, पुलिस उपाधीक्षक (तिरुविदाईमारुथुर रेंज) अलागेसन के नेतृत्व में एक टीम ने, जिसमें तंजावुर ईस्ट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मणिकंदन भी शामिल थे, उदयनिधि को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया.
इसके बाद, उदयनिधि स्टालिन की तरफ से मद्रास हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका दाखिल की गई. याचिका में कहा गया कि उन्होंने अपने भाषण में मुख्यमंत्री विजय या एक्ट्रेस त्रिशा जैसे किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं लिया था. यह कहा गया कि उन्होंने सिर्फ राजनीतिक विचार बताए थे और महिलाओं की बेइज्ज़ती करने वाले तरीके से बात नहीं की थी. इसलिए, वह कोर्ट की कोई भी शर्त मानने को तैयार थे.
मामला जस्टिस जी.के. इलांथिरायन के सामने दोपहर 2:15 बजे सुनवाई के लिए आया. पुलिस की तरफ से पेश हुए एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने कहा कि उदयनिधि ने ऐसे विचार बताए थे जो सार्वजनिक में कहने लायक नहीं थे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उदयनिधि को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए तंजावुर ले जाया जा रहा है और पुलिस जांच पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा.
आदेश में, जज ने कहा कि हालांकि, अग्रिम जमानत के लिए अर्जी तकनीकी रूप से सही नहीं है, क्योंकि उदयनिधि को दिन में पहले ही हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए बेल दी जा रही है. जज ने आगे उदयनिधि स्टालिन को पुलिस जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया.
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