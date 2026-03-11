पत्नी से तलाक का मामला, मद्रास हाई कोर्ट ने जोहो के CEO श्रीधर वेम्बू से तीन हफ्ते में जवाब मांगा
दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस एडी मारिया क्लाडी ने अब मामले की सुनवाई 1 अप्रैल, 2026 के लिए टाल दी है.
Published : March 11, 2026 at 9:41 PM IST
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने लंबे समय से लंबित तलाक के केस में जोहो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) श्रीधर वेम्बू और अन्य को तीन हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है.
मद्रास हाई कोर्ट जो अर्जी श्रीधर वेम्बू की पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन ने दी है, उसके मुताबिक, उन्होंने 1993 में श्रीधर वेम्बू से शादी की थी. वे दोनों लगभग 30 साल तक कैलिफोर्निया में खुशी-खुशी साथ रहे.
प्रमिला की अर्जी में कहा गया है कि, 2019 में श्रीधर वेम्बू के भारत लौटने के बाद, उन्होंने 2021 में कैलिफोर्निया कोर्ट में तलाक का केस फाइल किया. अर्जी में कहा गया कि, उनके पति श्रीधर वेम्बू उन्हें और उनके दिव्यांग बेटे को छोड़कर भारत चले गए.
कोर्ट में दायर अर्जी के मुताबिक, कैलिफोर्निया कोर्ट में लंबित तलाक के केस में, कोर्ट ने तमिलनाडु में श्रीधर वेम्बू और जोहो कंपनी की अधिकारी राधा वेम्बू समेत 10 लोगों के दस्तावेज और गवाही अलग-अलग सुनी हैं. इसलिए, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या प्रॉसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाना चाहिए." यह केस आज जस्टिस एडी मारिया क्लाडी के सामने फिर से सुनवाई के लिए आया. केस की सुनवाई करने वाले जज ने फिर पूछा, "चेंगलपट्टू और चेन्नई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दस्तावेज के पंजीकरण का आदेश किसने दिया. यह केस मद्रास हाई कोर्ट में क्यों पेंडिंग है. इन्वेस्टिगेशन के लिए पिटीशन किसने फाइल की."
प्रिमिला श्रीनिवासन के बचाव पक्ष के वकील ने कई सवाल पूछे. उनके वकील ने कहा, "क्योंकि अमेरिका में रहने वाली प्रमिला तमिलनाडु में गवाहों से सीधे दस्तावेज नहीं ले सकतीं, इसलिए यह केस कमिश्नर के जरिए उन्हें इकट्ठा करने का आदेश देने के लिए फाइल किया गया था. यह केस तलाक के संबंध में कैलिफोर्निया कोर्ट की सुनवाई का हिस्सा है, और इससे अलग नहीं है."
वकील ने कहा, "जब 2025 में तलाक का केस फाइल किया गया था, तो सेंट्रल लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में एक याचिका दायर की गई थी. आग्रह स्वीकार करते हुए, केंद्र ने हाई कोर्ट रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को श्रीधर वेम्बू और उनकी बहन और तीन अन्य लोगों की जांच करने का आदेश दिया. इसके अनुसार, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट ने चेंगलपट्टू कोर्ट और चेन्नई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को श्रीधर वेम्बू और उनकी बहन और तीन अन्य लोगों से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने का निर्देश दिया है. बताया गया है कि श्रीधर वेम्बू ने अब तक दो बार पूछताछ के लिए पेश होने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया है."
श्रीधर वेम्बू की तरफ से पेश एक वकील ने कहा कि, चेंगलपट्टू कोर्ट में मामले की सुनवाई 27 मार्च, 2026 को होगी. तीन लोगों को छोड़कर, बाकी लोगों का तलाक के केस से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए सिर्फ सेंट्रल लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के जरिए ही कार्रवाई की जा सकती है. कोर्ट यह ऑर्डर नहीं दे सकता."
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जज ने अपने आदेश में कहा कि, तलाक का केस काफी समय से लंबित है. इसलिए, श्रीधर वेम्बू और बाकी लोगों को 3 हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा. जज ने इतना कहते हुए सुनवाई 1 अप्रैल, 2026 तक टाल दी.
