पत्नी से तलाक का मामला, मद्रास हाई कोर्ट ने जोहो के CEO श्रीधर वेम्बू से तीन हफ्ते में जवाब मांगा

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने लंबे समय से लंबित तलाक के केस में जोहो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) श्रीधर वेम्बू और अन्य को तीन हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है.

मद्रास हाई कोर्ट जो अर्जी श्रीधर वेम्बू की पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन ने दी है, उसके मुताबिक, उन्होंने 1993 में श्रीधर वेम्बू से शादी की थी. वे दोनों लगभग 30 साल तक कैलिफोर्निया में खुशी-खुशी साथ रहे.

प्रमिला की अर्जी में कहा गया है कि, 2019 में श्रीधर वेम्बू के भारत लौटने के बाद, उन्होंने 2021 में कैलिफोर्निया कोर्ट में तलाक का केस फाइल किया. अर्जी में कहा गया कि, उनके पति श्रीधर वेम्बू उन्हें और उनके दिव्यांग बेटे को छोड़कर भारत चले गए.

कोर्ट में दायर अर्जी के मुताबिक, कैलिफोर्निया कोर्ट में लंबित तलाक के केस में, कोर्ट ने तमिलनाडु में श्रीधर वेम्बू और जोहो कंपनी की अधिकारी राधा वेम्बू समेत 10 लोगों के दस्तावेज और गवाही अलग-अलग सुनी हैं. इसलिए, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या प्रॉसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाना चाहिए." यह केस आज जस्टिस एडी मारिया क्लाडी के सामने फिर से सुनवाई के लिए आया. केस की सुनवाई करने वाले जज ने फिर पूछा, "चेंगलपट्टू और चेन्नई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दस्तावेज के पंजीकरण का आदेश किसने दिया. यह केस मद्रास हाई कोर्ट में क्यों पेंडिंग है. इन्वेस्टिगेशन के लिए पिटीशन किसने फाइल की."

प्रिमिला श्रीनिवासन के बचाव पक्ष के वकील ने कई सवाल पूछे. उनके वकील ने कहा, "क्योंकि अमेरिका में रहने वाली प्रमिला तमिलनाडु में गवाहों से सीधे दस्तावेज नहीं ले सकतीं, इसलिए यह केस कमिश्नर के जरिए उन्हें इकट्ठा करने का आदेश देने के लिए फाइल किया गया था. यह केस तलाक के संबंध में कैलिफोर्निया कोर्ट की सुनवाई का हिस्सा है, और इससे अलग नहीं है."