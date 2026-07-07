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Madras High Court: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और चुनाव आयोग को नोटिस; जानिए क्या है पूरा मामला

द्रमुक उम्मीदवारों ने विजय पर चुनाव खर्च छिपाने, बच्चों को उकसाने और 3.44 करोड़ रुपये का टैक्स न चुकाने के आरोप लगाए हैं.

Madras High Court Vijay Case
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय. (File) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 7, 2026 at 3:09 PM IST

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चेन्नईः मद्रास हाई कोर्ट ने टीवीके (TVK) नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और भारत निर्वाचन आयोग को पेरम्बुर और त्रिची ईस्ट निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी जीत के खिलाफ दायर चार चुनावी मामलों पर जवाब देने का आदेश दिया है. द्रमुक (DMK) उम्मीदवार आर.डी. शेखर और मतदाता दिनेश व लक्ष्मी नरसिम्हन ने मद्रास हाई कोर्ट में चुनावी मामले दायर किए थे.

द्रमुक उम्मीदवार आर.डी. शेखर ने दायर याचिका में कहा, "विजय ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि हर बच्चे को अपने माता-पिता और परिवार के सदस्यों से टीवीके को वोट देने का आग्रह करना चाहिए." उन्होंने चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ जाकर बच्चों को भावनात्मक रूप से टीवीके का समर्थन करने के लिए उकसाया है. इसके अलावा, विजय ने जानबूझकर चुनाव प्रचार के खर्चों को छुपाया है.

रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव कार्यालय स्थापित करने की लागत ही 10 लाख रुपये थी. उन्होंने कहा, "लेकिन, सभी कामों को पूरा करने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. इस बात को भी जानबूझकर छिपाया गया है. विजय ने यह भी छिपाया है कि उन्होंने 2011 से 2024 तक सरकार को टैक्स (कर) के रूप में 3 करोड़ 44 लाख 46 हजार 642 रुपये का भुगतान नहीं किया है."

इसके अलावा, द्रमुक उम्मीदवार इनिगो इरुदयाराज ने त्रिची ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र में विजय की जीत को चुनौती देते हुए एक और चुनावी मामला दायर किया था. ये चारों मामले आज, 7 जुलाई को मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस वी. लक्ष्मी नारायणन के सामने सुनवाई के लिए आए.

इसी तरह, विलीवक्कम निर्वाचन क्षेत्र से मंत्री आधव अर्जुना की जीत को चुनौती देने वाले द्रमुक उम्मीदवारों कार्तिक मोहन और शिवराज द्वारा दायर चुनावी मामले भी आज जज वी. लक्ष्मी नारायणन के सामने सुनवाई के लिए आए.

उस समय, जस्टिस वी. लक्ष्मी नारायणन ने रेखांकित किया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट) के अनुसार, चुनावी मामलों को 6 महीने के भीतर निपटाया जाना चाहिए. बाद में, अदालत ने पेरम्बुर निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े चुनावी मामलों में मुख्यमंत्री विजय और भारत निर्वाचन आयोग को 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया.

इसके अलावा, उन्होंने मंत्री आधव अर्जुना और भारत निर्वाचन आयोग को विलीवक्कम निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े चुनावी मामलों में 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया.

याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि अदालत में चुनावी मामला समाप्त होने तक खाली सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी जाए. लेकिन जज ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यह कहते हुए सुनवाई को 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया कि पहले सभी को चुनावी मामलों पर अपना जवाब देना चाहिए. इसके बाद उपचुनावों से जुड़ी जांच की जाएगी.

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