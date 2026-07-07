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Madras High Court: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और चुनाव आयोग को नोटिस; जानिए क्या है पूरा मामला

चेन्नईः मद्रास हाई कोर्ट ने टीवीके (TVK) नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और भारत निर्वाचन आयोग को पेरम्बुर और त्रिची ईस्ट निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी जीत के खिलाफ दायर चार चुनावी मामलों पर जवाब देने का आदेश दिया है. द्रमुक (DMK) उम्मीदवार आर.डी. शेखर और मतदाता दिनेश व लक्ष्मी नरसिम्हन ने मद्रास हाई कोर्ट में चुनावी मामले दायर किए थे.

द्रमुक उम्मीदवार आर.डी. शेखर ने दायर याचिका में कहा, "विजय ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि हर बच्चे को अपने माता-पिता और परिवार के सदस्यों से टीवीके को वोट देने का आग्रह करना चाहिए." उन्होंने चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ जाकर बच्चों को भावनात्मक रूप से टीवीके का समर्थन करने के लिए उकसाया है. इसके अलावा, विजय ने जानबूझकर चुनाव प्रचार के खर्चों को छुपाया है.

रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव कार्यालय स्थापित करने की लागत ही 10 लाख रुपये थी. उन्होंने कहा, "लेकिन, सभी कामों को पूरा करने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. इस बात को भी जानबूझकर छिपाया गया है. विजय ने यह भी छिपाया है कि उन्होंने 2011 से 2024 तक सरकार को टैक्स (कर) के रूप में 3 करोड़ 44 लाख 46 हजार 642 रुपये का भुगतान नहीं किया है."

इसके अलावा, द्रमुक उम्मीदवार इनिगो इरुदयाराज ने त्रिची ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र में विजय की जीत को चुनौती देते हुए एक और चुनावी मामला दायर किया था. ये चारों मामले आज, 7 जुलाई को मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस वी. लक्ष्मी नारायणन के सामने सुनवाई के लिए आए.

इसी तरह, विलीवक्कम निर्वाचन क्षेत्र से मंत्री आधव अर्जुना की जीत को चुनौती देने वाले द्रमुक उम्मीदवारों कार्तिक मोहन और शिवराज द्वारा दायर चुनावी मामले भी आज जज वी. लक्ष्मी नारायणन के सामने सुनवाई के लिए आए.