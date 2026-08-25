मद्रास हाई कोर्ट ने CM विजय को दी जुर्माना लगाने की चेतावनी, जानें क्या है पूरा मामला
मद्रास हाई कोर्ट के जज ने चेतावनी दी कि चुनाव मामले में CM विजय पर जुर्माना लगाया जाएगाच
Published : August 25, 2026 at 4:32 PM IST
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर मुख्यमंत्री विजय और मंत्री आदव अर्जुन अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने में नाकाम रहते हैं, तो उन पर पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
डीएमके उम्मीदवार आरडी सेकर और वोटर दिनेश और लक्ष्मी नरसिम्हन ने पेरम्बूर चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री विजय की जीत को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की थी. इसी तरह, डीएमके उम्मीदवार इनिगो इरुदयाराज ने त्रिची ईस्ट चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री विजय की जीत को चुनौती देते हुए एक और चुनाव याचिका दायर की थी.
इसी तरह, डीएमके उम्मीदवार कार्तिक मोहन और वोटर शिवराज ने विलिवाक्कम चुनाव क्षेत्र में मंत्री आदव अर्जुन की जीत को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की थी. इन मामलों की सुनवाई के बाद, हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री विजय और मंत्री आदव अर्जुन को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था.
ये याचिकाएं आज (25 अगस्त) जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन के सामने सुनवाई के लिए आईं. सुनवाई के दौरान, मुख्यमंत्री विजय की ओर से पेश सीनियर वकील जी. मसिलमणि ने कहा कि जवाब दाखिल नहीं किया जा सकता क्योंकि चुनाव मामलों को खारिज करने की मांग वाली याचिका पहले ही जमा की जा चुकी है.
जस्टिस लक्ष्मीनारायणन ने इसे मानने से इनकार कर दिया और सवाल किया कि चुनाव मामले में अब तक कोई जवाब क्यों नहीं दाखिल किया गया. उन्होंने कहा कि कई बार समय मिलने के बावजूद जवाब न देना मंजूर नहीं है. उन्होंने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री अपने अलग-अलग आधिकारिक कामों का बहाना बनाकर चुनाव मामले में जवाब देने के कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर सकते हैं.
जज ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री की कई जिम्मेदारियां हो सकती हैं, लेकिन कोर्ट को भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए. यह देखते हुए कि ऐसे उदाहरण हैं जहां चुनाव के मामलों में जवाब न देने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है. उन्होंने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, और चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान इसकी वजह बताई जा सकती है.
इसके बाद, मुख्यमंत्री की तरफ से पेश वकील ने कहा कि चुनाव का मामला खारिज करने की मांग वाली एक याचिका अभी-अभी दाखिल की गई है और आखिरी मौके के तौर पर जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा. जज ने यह आग्रह यह कहते हुए खारिज कर दी कि एक हफ्ते की मोहलत देने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि जुर्माने से बचने के लिए 27 अगस्त तक जवाब दाखिल करना होगा.
इसके बाद, विजय और आदव अर्जुन के वकीलों ने कोई भी जुर्माना नहीं लगाए जाने का आग्रह किया. उन्होंने यह भी कहा कि वे 27 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए तैयार हैं. इस आग्रह को मानते हुए और 50,000 हजार रुपये का जुर्माना न लगाते हुए, जज ने उन्हें अपना जवाब जमा करने का आदेश दिया और सुनवाई 27 तारीख तक के लिए टाल दी.
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