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मद्रास हाई कोर्ट ने CM विजय को दी जुर्माना लगाने की चेतावनी, जानें क्या है पूरा मामला

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर मुख्यमंत्री विजय और मंत्री आदव अर्जुन अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने में नाकाम रहते हैं, तो उन पर पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

डीएमके उम्मीदवार आरडी सेकर और वोटर दिनेश और लक्ष्मी नरसिम्हन ने पेरम्बूर चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री विजय की जीत को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की थी. इसी तरह, डीएमके उम्मीदवार इनिगो इरुदयाराज ने त्रिची ईस्ट चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री विजय की जीत को चुनौती देते हुए एक और चुनाव याचिका दायर की थी.

इसी तरह, डीएमके उम्मीदवार कार्तिक मोहन और वोटर शिवराज ने विलिवाक्कम चुनाव क्षेत्र में मंत्री आदव अर्जुन की जीत को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की थी. इन मामलों की सुनवाई के बाद, हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री विजय और मंत्री आदव अर्जुन को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था.

ये याचिकाएं आज (25 अगस्त) जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन के सामने सुनवाई के लिए आईं. सुनवाई के दौरान, मुख्यमंत्री विजय की ओर से पेश सीनियर वकील जी. मसिलमणि ने कहा कि जवाब दाखिल नहीं किया जा सकता क्योंकि चुनाव मामलों को खारिज करने की मांग वाली याचिका पहले ही जमा की जा चुकी है.

जस्टिस लक्ष्मीनारायणन ने इसे मानने से इनकार कर दिया और सवाल किया कि चुनाव मामले में अब तक कोई जवाब क्यों नहीं दाखिल किया गया. उन्होंने कहा कि कई बार समय मिलने के बावजूद जवाब न देना मंजूर नहीं है. उन्होंने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री अपने अलग-अलग आधिकारिक कामों का बहाना बनाकर चुनाव मामले में जवाब देने के कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर सकते हैं.