मद्रास हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के लिए माइक्रोचिप खरीदने के टेंडर पर अंतरिम रोक लगाई

चेन्नई: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में आवारा कुत्तों का नसबंदी ऑपरेशन चल रहा है. सरकार नसबंदी किए गए कुत्तों में माइक्रोचिप लगाने की भी योजना बना रही है. इस बीच मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य में आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाने के टेंडर पर अंतरिम रोक लगा दी है.

इसके लिए तमिलनाडु लाइवस्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी ने शुरू में लगभग 2,40,000 माइक्रोचिप खरीदने के लिए टेंडर मंगाए थे. इस टेंडर में हिस्सा लेने वाली पांच कंपनियों में से चार को नियमों को पूरा न करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया. इसके बाद टेंडर में हिस्सा लेने वाली कंपनी एक्सहिलर इनोवेटिव सॉल्यूशंस को योग्य कंपनी घोषित किया गया क्योंकि उसने सबसे कम रकम की बोली लगाई थी.

पहले सी ही चिप दे रही थी कंपनी

गौरतलब है कि यही कंपनी पहले से ही चेन्नई कॉर्पोरेशन में आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप दे रही है. जब पहला टेंडर चल रहा था, तब तमिलनाडु लाइवस्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी ने टेंडर रद्द किए बिना दूसरे टेंडर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया.

दूसरे टेंडर में श्री दुर्गा मेडिकल सॉल्यूशंस, जिसे पिछली बार क्राइटेरिया पूरा न करने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था, को विनर घोषित किया गया. जिस कंपनी को पहले ही डिसक्वालिफाई कर दिया गया था, उसे 15 दिनों के अंदर फिर से एलिजिबल घोषित कर दिया गया.