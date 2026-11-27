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क्या खतरे में पड़ सकती है CM विजय की विधायकी? चुनावी हलफनामे में 30 करोड़ की संपत्ति छिपाने के आरोपों पर चलेगा ट्रायल

मुख्यमंत्री विजय. (फाइल) ( Screengrab from YT/@TVKVijayHQ-Offl )

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री विजय की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें उन्होंने पेरम्बूर विधानसभा क्षेत्र से अपनी जीत को चुनौती देने वाले चुनावी मुकदमों को रद्द करने की मांग की थी. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पेरम्बूर सीट से 53,715 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी. मतदाता दिनेश और लक्ष्मी नरसिम्हन के साथ-साथ डीएमके उम्मीदवार आर.डी. शेखर ने मद्रास हाईकोर्ट में अलग-अलग चुनाव याचिकाएं दायर की थीं.

संपत्ति छिपाने का आरोप