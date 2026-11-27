क्या खतरे में पड़ सकती है CM विजय की विधायकी? चुनावी हलफनामे में 30 करोड़ की संपत्ति छिपाने के आरोपों पर चलेगा ट्रायल
हाई कोर्ट ने विजय की पेरम्बूर सीट से जीत को चुनौती देने वाले चुनावी मुकदमों को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी.
Published : November 27, 2026 at 1:53 PM IST
चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री विजय की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें उन्होंने पेरम्बूर विधानसभा क्षेत्र से अपनी जीत को चुनौती देने वाले चुनावी मुकदमों को रद्द करने की मांग की थी. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पेरम्बूर सीट से 53,715 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी. मतदाता दिनेश और लक्ष्मी नरसिम्हन के साथ-साथ डीएमके उम्मीदवार आर.डी. शेखर ने मद्रास हाईकोर्ट में अलग-अलग चुनाव याचिकाएं दायर की थीं.
संपत्ति छिपाने का आरोप
मुख्यमंत्री विजय ने इन चुनावी मुकदमों को खारिज करने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थीं. इन याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन के सामने हुई. सुनवाई के दौरान मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी, "मुख्यमंत्री विजय ने पनरुती में 30 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिकाना हक को छिपाया है. नामांकन पत्र में संपत्ति के दस्तावेज छिपाना, जमा करने से मना करना या गलत जानकारी देना- ये सभी अपराध हैं. मुख्यमंत्री विजय ने जानबूझकर महंगी संपत्तियों की कीमत कम करके दिखाई."
वकील ने आगे कहा, "करीब 230 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति घोषित करने के बावजूद, मुख्यमंत्री विजय ने 30 करोड़ रुपये की एक संपत्ति छिपाई. इसके अलावा, उनके नामांकन पत्र में कोडाइकनाल में सरकारी 'पोरम्बोक' (परती) जमीन खरीदने का भी जिक्र है. सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए हैं जिनमें कहा गया है कि अगर अदालत में संपत्ति के दस्तावेज छिपाने की बात साबित हो जाती है, तो चुनावी जीत को अमान्य घोषित किया जा सकता है."
विजय के पक्ष ने आरोपों से इनकार किया
मुख्यमंत्री विजय की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी, "संपत्ति के किसी भी दस्तावेज को जानबूझकर नहीं छिपाया गया था. चुनाव नियम 7(बी) के तहत दायर हलफनामे में मुख्यमंत्री विजय ने लगभग 220 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति घोषित की थी, और उनकी कुल संपत्ति 630 करोड़ रुपये बताई गई थी."
वकील ने आगे कहा, "उम्मीदवारों को केवल यह जानकारी देनी होती है कि उनके पास कौन-कौन सी संपत्तियां हैं. इस बात पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य क्यों नहीं बताया गया. नामांकन रद्द करने की मांग केवल तभी की जा सकती है जब कोई अनियमितता हुई हो या दस्तावेज छिपाए गए हों, जबकि विजय ने कोई गलत काम नहीं किया है."
विजय के वकील ने आगे दलील देते हुए कहा- "यह बताना ही काफी है कि कौन सी संपत्तियां हैं और वे कहां स्थित हैं; उनका मौजूदा बाजार मूल्य बताना अनिवार्य नहीं है. जिन लोगों ने चुनाव याचिकाएं दायर की हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री विजय द्वारा की गई किसी भी अनियमितता को साबित करने वाला कोई सबूत पेश नहीं किया है."
चुनावी मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता
इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से यह सवाल उठाया था कि जब मुख्यमंत्री के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है, तो क्या संपत्ति के एक छोटे से हिस्से की जानकारी छूट जाने के आधार पर किसी की चुनावी जीत को अमान्य किया जा सकता है. अदालत ने यह भी पूछा था कि अगर उनके निजी सहायक ने अनजाने में संपत्ति के दस्तावेजों का जिक्र करना भुला दिया हो, तो उनकी जीत को कैसे चुनौती दी जा सकती है.
अदालत ने यह टिप्पणी भी की थी कि तमिलनाडु के एक बड़े अभिनेता रहे मुख्यमंत्री विजय के लिए क्या यह याद रखना संभव है कि उनकी संपत्तियां कहां-कहां और कितनी हैं. साथ ही यह सवाल भी उठाया था कि जिस व्यक्ति ने 600 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है, वह 30 करोड़ रुपये की संपत्ति क्यों छिपाएगा. इन टिप्पणियों के बाद अदालत ने बिना कोई तारीख तय किए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
शुक्रवार 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने व्यवस्था दी कि चुनाव याचिकाओं को शुरुआती स्तर पर ही खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पनरुती और कोडाइकनाल में संपत्तियों को कथित रूप से छिपाने के आरोपों की सच्चाई का पता मुख्य चुनावी मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही चल सकता है. इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने मुख्यमंत्री विजय की याचिकाओं को खारिज कर दिया.
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