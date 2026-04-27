TVK नेता विजय के चुनावी हलफनामे की जांच की मांग वाली याचिका खारिज, संपत्ति छिपाने का आरोप
पेरम्बूर के निवासी वेंकटेश ने अपनी याचिका दायर कर आरोप लगाया कि विजय ने अपने नामांकन पत्र में 32 करोड़ रुपये की आय छिपाई है.
Published : April 27, 2026 at 3:23 PM IST
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के नेता विजय पर अपने नामांकन पत्र में संपत्ति छिपाने के आरोपों के संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी है.
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ और चुनाव नतीजे 4 मई को आएंगे. इस चुनाव में अभिनेता से नेता बने विजय ने दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा: चेन्नई में पेरम्बूर और त्रिची पूर्व.
इस संबंध में, पेरम्बूर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले वेंकटेश ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि विजय ने पेरम्बूर के निर्वाचन अधिकारी को जमा किए गए नामांकन पत्र में 32 करोड़ रुपये की आय छिपाई है, और उन्होंने आयकर विभाग को इस मामले की जांच करने का निर्देश देने के लिए कोर्ट से आदेश मांगा.
अपनी याचिका में वेंकटेश ने कहा, "टीवीके नेता विजय ने अपने नामांकन पत्र के फॉर्म 26 में अपनी पत्नी संगीता को लोन के तौर पर दिए गए 12.6 करोड़ रुपये और गोकिलांबल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट (GECT) को दिए गए 20 करोड़ रुपये के बारे में कोई विवरण नहीं दिया.
नियम के मुताबिक, चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में अपनी आय, खर्च और देनदारियों के बारे में जानकारी देनी पड़ती है. इसलिए, एक केंद्रीय जांच एजेंसी को अभिनेता विजय के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया जाना चाहिए—जिन्होंने जानबूझकर निर्वाचन अधिकारी को जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपनी आय छिपाई है.
यह मामला सोमवार (27 अप्रैल) को मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. सुनवाई के दौरान, आयकर विभाग की ओर से पेश वकील ने कहा: "पेरम्बूर और त्रिची पूर्व विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने वाले विजय के खिलाफ पहले से ही एक मामला लंबित है, जिसमें 100 करोड़ रुपये की संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स छिपाने का आरोप है."
इसके बाद, पीठ ने कहा कि क्योंकि ठीक इसी शिकायत से जुड़ा एक केस पहले से ही लंबित है, इसलिए मौजूदा याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता. साथ ही पीठ ने याचिका को खारिज करने का आदेश दिया.
यह भी पढ़ें- कांग्रेस नेता का विवादास्पद बयान, ट्रंप पर हमले को सही ठहराया, बोले, 'भारत में भी ऐसा ही माहौल'