राजनीतिक रैलियों पर मद्रास हाईकोर्ट सख्त: तमिलनाडु सरकार को 10 दिन में दिशानिर्देश जारी करने का आदेश
राजनीतिक दलों की बैठकों में बच्चों और महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित करने की मांग करने वाली याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय ने सुनावई की.
Published : October 27, 2025 at 4:48 PM IST
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को अगले 10 दिनों के भीतर राजनीतिक दलों की बैठकों, रैलियों और जुलूसों के लिए दिशानिर्देश जारी करने का आदेश दिया है. तमिलनाडु सरकार को राजनीतिक बैठकों में बच्चों और महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित करने का आदेश देने की मांग वाली याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अरुलमुरुगन की पीठ ने सुनवाई की.
तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त मुख्य सरकारी अधिवक्ता रवींद्रन ने कहा कि पार्टी की बैठकों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं. जिलों से टिप्पणियां प्राप्त की जा रही हैं. अब से सभी दलों को केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही रैली की अनुमति दी जाएगी.
जिला प्रशासन बैठकों की अनुमति इस तरह से देगा जिससे जनता और यातायात प्रभावित न हो. अनुमति तभी दी जाएगी जब बैठक आयोजित करने वाली पार्टी पेयजल, शौचालय और पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगी. राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी भी पार्टी की बैठक की अनुमति नहीं होगी. यह आदेश दिशानिर्देशों के लागू होने तक लागू रहेगा.
टीवीके और एडीएमके की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने कहा कि दिशानिर्देश लाने के अलावा, पुलिस को समय पर पार्टी की बैठक के लिए अनुमति देनी चाहिए. अनुमति देर से नहीं दी जानी चाहिए. यदि बैठक से 3 दिन पहले अनुमति दी जाती है, तो पार्टियां कोई तैयारी नहीं कर सकती हैं. समय पर अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश शामिल किए जाने चाहिए. पुलिस एकतरफा तरीके से अन्य पार्टी की बैठकों पर प्रतिबंध लगा रही है.
सरकारी वकील ने कहा कि प्रक्रियाएं तैयार की जा रही हैं ताकि भविष्य में अनुमति देने में देरी न हो. इसके बाद, मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों ने सवाल किया कि इसमें और कितने दिन लगेंगे, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि दिशानिर्देश 3 अक्टूबर तक जारी कर दिए जाएंगे.
न्यायाधीशों ने सुनवाई 11 नवंबर तक स्थगित करते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार 10 दिनों के भीतर राजनीतिक दलों और जनसभाओं के आयोजन के लिए नियम जारी करे. अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो अदालत स्वयं उचित आदेश जारी करेगी.
करूर की दुखद घटनाः
तमिलनाडु के करूर में चुनावी सभा के दौरान हुई भीड़ में दबकर 41 लोगों की मौत की घटना ने पूरे देश को हिला दिया था. 27 सितंबर को नामक्कल और करूर जिलों में विजय को प्रचार की इजाजत मिली थी. करूर में दोपहर 3 बजे का समय था, लेकिन विजय शाम 7 बजे के बाद वेलुचामीपुरम पहुंचे. कुछ मिनट ही बोले. भाषण के दौरान कुछ लोग बेहोश होकर गिर गये.जिससे भगदड़ मच गयी.
कुछ मिनट बाद भीड़ में धक्का-मुक्की हुई और लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े. करूर, तिरुपुर, इरोड, सलेम और डिंडीगुल जिलों के लोग इसमें फंसे. कुल 41 मौतें हुईं जिनमें 10 बच्चे, 16 महिलाएं और 15 पुरुष थे.
