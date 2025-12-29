ETV Bharat / bharat

मंदिर में पहला सम्मान सिर्फ भगवान का: मद्रास हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

आश्रम चाहता था कि उनके प्रमुख को जो 'पंच मुद्रा' सम्मान देना अचानक बंद कर दिया है, उसे फिर से शुरू किया जाए.

Madras High Court
मद्रास हाईकोर्ट. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 29, 2025 at 5:01 PM IST

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि मंदिरों में पहला सम्मान हमेशा देवता को ही दिया जाना चाहिए, और किसी को भी विशेष सम्मान को एक अधिकार के रूप में दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति सी. कुमारप्पन की पीठ ने एक मामले में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया.

श्रीरंगम श्रीमठ अण्डावन आश्रमम द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था, जिसमें कांचीपुरम के देवराज स्वामी मंदिर में उनके आश्रम प्रमुख को 1992 से दिए जा रहे 'पंच मुद्रा' पहले सम्मान को 2023 में अचानक बंद करने को चुनौती दी गई थी. आश्रम चाहता था कि मंदिर प्रशासन ने 2023 में उनके प्रमुख को जो 'पंच मुद्रा' सम्मान देना अचानक बंद कर दिया है, उसे फिर से शुरू किया जाए.

सुनवाई के दौरान, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि "विशेष सम्मान केवल पांच मठों के प्रमुखों को दिया जाता है. ये हैं, कांची कामकोटि पीतम- शंकरा मठ, श्री अहोबिला मठ, नांगुनेरी श्री वनमालै मठ, मैसूर श्री परकाला जीयर मठ और उडुपी श्री व्यासराय मठ."

इस दलील को रिकॉर्ड करते हुए, पीठ ने कहा कि मंदिर में पहला सम्मान हमेशा देवता को ही दिया जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि मठों के प्रमुख विशेष सम्मान को एक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते और तदनुसार, न्यायाधीशों ने श्रीरंगम श्रीमठ अण्डावन आश्रमम द्वारा दायर मामले को खारिज कर दिया.

इसके अलावा, पीठ ने कहा कि तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग अधिनियम (Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowments Department Act) के अनुसार, मठों के प्रमुखों को सम्मान देने के मामले में केवल संबंधित अधिकारी ही निर्णय ले सकते हैं.

उन्होंने आदेश दिया कि श्रीरंगम श्रीमठ अण्डावन आश्रम के प्रशासक इस संबंध में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और निवारण (redress/समाधान) की मांग कर सकते हैं.

