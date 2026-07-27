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करूर भगदड़ पीड़ितों को सरकारी नौकरी देने का फैसला रद्द, हाई कोर्ट ने पलटा सीएम विजय का बड़ा आदेश

मद्रास हाई कोर्ट ने सवाल उठाये- "अगर सिवाकासी धमाकों के पीड़ित भी मांगेंगे नौकरी तो क्या करेंगे?"

Karur stampede case
मुख्यमंत्री विजय. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 7:54 PM IST

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मदुरै (तमिलनाडु): मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने का सरकार के फैसले को रद्द कर दिया. करूर भगदड़ में मारे गए 31 लोगों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरियां देने का निर्णय लिया गया था, और मुख्यमंत्री विजय ने व्यक्तिगत रूप से 10 जुलाई को लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे.

इसका विरोध करते हुए डिंडिगल के वेदासंदूर निवासी संतोष कुमार ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की थी. इसमें कहा गया था, "भगदड़ में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को दी गई सरकारी नौकरी रद्द की जानी चाहिए."

यह याचिका न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन और न्यायमूर्ति शक्तिवेल की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई. न्यायाधीशों ने तमिलनाडु सरकार को 17 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामलों की सुनवाई को नए आवेदनों के साथ 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था. न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि इस मामले में पहले से जारी अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाया जाएगा.

इस बीच, मामला आज 27 जुलाई को फिर से सुनवाई के लिए आया. इस दौरान सरकारी पक्ष ने कहा, "कल्याणकारी कार्यों को लेकर कुछ दिशानिर्देश हैं. नौकरियां उम्र, शिक्षा और अन्य योग्यताओं के आधार पर ही दी जानी चाहिए. इसी तरह करूर हादसे में मारे गए लोगों के उत्तराधिकारियों को भी सरकारी नौकरियां दी गई हैं. समझ नहीं आता कि वे इसका विरोध कैसे कर रहे हैं. इसके अलावा, हर विभाग में एक वेटिंग लिस्ट (प्रतीक्षा सूची) होती है. उन पर विचार किया जाएगा और सही तरीके से नौकरियों को स्थायी किया जाएगा. इन नौकरियों को तुरंत स्थायी नहीं किया जा रहा है."

यह सुनकर न्यायाधीशों ने पूछा, "अगर ऐसी स्थिति बन जाए जहां शिवाकासी में बार-बार धमाके होते हैं और उनके परिवारों को सरकारी नौकरी देने को कहा जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत से लोग रोजगार के इंतजार में बैठे हैं, है न?" इसके अलावा, न्यायाधीशों ने सवाल उठाया कि क्या प्रभावित परिवारों को इस तरह नौकरी देने के बजाय कौशल विकास प्रशिक्षण देकर मदद की जा सकती है. वह तरीका इस तरह काम देने से ज्यादा प्रभावी होगा.

न्यायाधीशों ने आदेश दिया, "सरकार का यह दावा स्वीकार्य नहीं है कि वह सामान्य काम दे रही है. कोई भी काम सामान्य नहीं होता. यह वह काम है जो किसी के परिवार की मदद करता है. इसलिए, करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने का सरकारी आदेश रद्द किया जाता है."

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