TVK को झटका, हाई कोर्ट ने एक वोट से जीतने वाले MLA को फ्लोर टेस्ट में भाग लेने से रोका
शिवगंगा जिले की तिरुप्पथुर सीट से TVK उम्मीदवार सीनिवास सेतुपति सिर्फ एक वोट से जीते थे. बाद में DMK उम्मीदवार ने कोर्ट की शरण ली.
Published : May 12, 2026 at 1:44 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पार्टी TVK को फ्लोर टेस्ट से पहले झटका लगा है. मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के तिरुप्पथुर से विधायक श्रीनिवास सेतुपति को विश्वास मत प्रस्ताव में भाग लेने से रोक दिया है. पूर्व मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन के पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी के आरोपों के बाद कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया.
हाल ही में हुए 17वें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में, DMK उम्मीदवार और पूर्व मंत्री पेरियाकरुप्पन ने शिवगंगा जिले की तिरुप्पथुर सीट से चुनाव लड़ा और TVK उम्मीदवार श्रीनिवास सेतुपति से सिर्फ एक वोट के अंतर से हार गए. पेरियाकरुप्पन को कुल 83,374 वोट मिले.
इसके बाद, पेरियाकरुप्पन ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई कि शिवगंगा जिले के तिरुप्पथुर विधानसभा क्षेत्र नंबर 185 के लिए भेजा गया पोस्टल बैलेट गलती से वेल्लोर जिले के तिरुप्पथुर विधानसभा क्षेत्र नंबर 50 में भेज दिया गया था. उन्होंने मांग की है कि वोट को सही निर्वाचन क्षेत्र में जोड़ा जाए.
बता दें, दो जिलों की इन दोनों विधानसभा सीटों के नाम एक ही हैं.
पेरियाकरुप्पन की शिकायत के बावजूद चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद पेरियाकरुप्पन ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पोस्टल बैलेट वापस लेने, गिनती की प्रक्रिया से जुड़े CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने और विजयी उम्मीदवार को मामले के सुलझने तक विधायक के तौर पर शपथ लेने से रोकने के निर्देश मांगे.
मद्रास हाई कोर्ट ने रविवार (10 मई) को इस मामले को अर्जेंट केस के तौर पर लिया था और चुनाव आयोग को आरोपों पर जवाब देने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान, पेरियाकरुप्पन की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग पोस्टल बैलेट के कथित ट्रांसफर के बारे में साफ-साफ जानकारी देने में नाकाम रहा है. वकील ने कहा, "चुनाव आयोग की लापरवाही की वजह से एक उम्मीदवार जीत से वंचित रह गया. आयोग को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए."
चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि मतगणना से पहले पोस्टल बैलेट के ट्रांसफर के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली थी. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "पोस्टल बैलेट की गिनती तभी की जा सकती है, जब वे गिनती शुरू होने से पहले मिले हों. चुनाव के नियमों में साफ कहा गया है कि गिनती शुरू होने के बाद मिले पोस्टल बैलेट को शामिल नहीं किया जा सकता."
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
मंगलवार को जारी एक अंतरिम आदेश में, जस्टिस एल. विक्टोरिया गौरी और जस्टिस एन. सेंथिल कुमार की पीठ ने कहा, "पेरियाकरुप्पन की शिकायत में पहली नजर में काफी सबूत हैं. इसलिए, इस कोर्ट के अगले आदेश तक, तिरुप्पथुर (सीट नंबर 185) से TVK विधायक श्रीनिवास सेतुपति को विधानसभा में विश्वास मत, अविश्वास प्रस्ताव और इसी तरह की कार्यवाही में भाग लेने से रोका जाता है.
कोर्ट ने श्रीनिवास सेतुपति की चुनावी जीत को रद्द नहीं किया है. कोर्ट ने कहा कि इसे उनकी चुनावी जीत की न्यायिक स्वीकृति नहीं माना जाना चाहिए.
कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतगणना प्रक्रिया से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया, जिसमें राउंड के हिसाब से काउंटिंग डिटेल्स, EVM रिकॉर्ड, पोस्टल बैलेट, रिजेक्ट किए गए पोस्टल बैलेट और उनके कवर शामिल हैं.
पीठ ने यह भी आदेश दिया कि अगर तिरुप्पथुर चुनाव क्षेत्र नंबर 185 के लिए भेजे गए कोई भी पोस्टल बैलेट तिरुप्पथुर चुनाव क्षेत्र नंबर 50 में पाए जाते हैं, तो उन्हें बिना खोले ही संभाल कर रखा जाना चाहिए. जजों ने साफ किया कि अंतरिम आदेश का पहले से घोषित चुनाव नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इसे दोबारा गिनती के आदेश के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए.
चुनाव आयोग को यह भी जांच करने का निर्देश दिया गया:
- तिरुप्पथुर चुनाव क्षेत्र में पोस्टल बैलेट की कुल संख्या कितनी है.
- गिने गए पोस्टल बैलेट की संख्या कितनी है
- कथित तौर पर दूसरे चुनाव क्षेत्र में भेजे गए बैलेट की संख्या कितनी है
कोर्ट ने आयोग को पोस्टल बैलेट और वोट काउंटिंग प्रक्रिया के दौरान रिकॉर्ड किए गए सभी वीडियो फुटेज को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 26 मई तक के लिए टाल दी गई है.
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