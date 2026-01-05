ETV Bharat / bharat

मद्रास हाईकोर्ट ने मंत्री पेरियासामी को आय से अधिक संपत्ति मामले में ED के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी को उनके खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने खुद पेश होने का आदेश दिया.

2013 में, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) ने वरिष्ठ डीएमके नेता पेरियासामी के खिलाफ केस दर्ज किया था, जो उस समय 2006 से 2011 तक आवास मंत्री थे. उन पर आरोप था कि उन्होंने 2 करोड़ रुपये की ज़्यादा संपत्ति जमा की है.

इस मामले में उनकी पत्नी सुशीला और बेटों सेंथिलकुमार और प्रभु को भी आरोपी बनाया गया था. हालांकि, डिंडीगुल स्पेशल कोर्ट ने उन सभी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि पुलिस की फाइल की गई चार्जशीट में सबूत काफी नहीं थे.

इसके बाद सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, जिस पर सुनवाई के बाद डिंडीगुल कोर्ट का 28 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया ऑर्डर रद्द कर दिया गया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती देने वाले पेरियासामी के केस में हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी.

इस बीच, ईडी ने, जिसने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था, 2024 में पेरियासामी, सेंथिलकुमार, जो पलानी सीट से डीएमके विधायक हैं, और उनकी बेटी इंदिरा वगैरह के घरों और ऑफिस पर छापेमारी की.

इन छापों के दौरान, ईडी ने संपत्ति के कागजात, निवेश के डिटेल्स और बैंक खातों का डिटेल्स जब्त किया. उन्होंने पेरियासामी और उनके परिवार के सदस्यों को नोटिस जारी करके उनकी संपत्ति अटैच करने के बारे में जानकारी भी मांगी.