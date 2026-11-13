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मद्रास हाईकोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका को जारी रखने की अनुमति दी

मद्रास हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की जीत के खिलाफ दायर चुनाव केस को जारी रखने का आदेश दिया है. तमिलनाडु में 17वें विधानसभा चुनाव में डीएमके की तरफ से चेपॉक-थिरुवल्लिकेनी सीट से चुनाव लड़ने वाले उदयनिधि स्टालिन 62,992 वोट पाकर विजयी घोषित हुए.

इसके बाद इस सीट से चुनाव लड़ने वाले मिलानी ने अपनी चुनावी जीत को चुनौती देते हुए मद्रास हाई कोर्ट में चुनाव केस दायर किया था. उदयनिधि स्टालिन ने इस चुनाव केस को खारिज करने के लिए एक याचिका दायर की थी. इस याचिका पर जस्टिस जी. अरुलमुरुगन ने सुनवाई की.