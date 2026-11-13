मद्रास हाईकोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका को जारी रखने की अनुमति दी
उदयनिधि स्टालिन ने इस चुनाव केस को खारिज करने के लिए एक याचिका दायर की थी.
Published : November 13, 2026 at 2:06 PM IST
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की जीत के खिलाफ दायर चुनाव केस को जारी रखने का आदेश दिया है. तमिलनाडु में 17वें विधानसभा चुनाव में डीएमके की तरफ से चेपॉक-थिरुवल्लिकेनी सीट से चुनाव लड़ने वाले उदयनिधि स्टालिन 62,992 वोट पाकर विजयी घोषित हुए.
इसके बाद इस सीट से चुनाव लड़ने वाले मिलानी ने अपनी चुनावी जीत को चुनौती देते हुए मद्रास हाई कोर्ट में चुनाव केस दायर किया था. उदयनिधि स्टालिन ने इस चुनाव केस को खारिज करने के लिए एक याचिका दायर की थी. इस याचिका पर जस्टिस जी. अरुलमुरुगन ने सुनवाई की.
पिछली बार जब यह केस सुनवाई के लिए आया था, तो उदयनिधि की तरफ से दलील दी गई थी कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से इलेक्शन केस 45 दिन की डेडलाइन के अंदर फाइल किया जाना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन के नतीजे 4 मई, 2026 को यानी 17 जून तक घोषित किए गए थे लेकिन, क्योंकि इलेक्शन केस 45 दिन बाद यानी 18 जून को ही फाइल किया गया था, इसलिए यह दलील दी गई कि केस खारिज कर दिया जाना चाहिए.
जवाब में इलेक्शन केस फाइल करने वाले मिलानी ने तर्क दिया कि इलेक्शन केस तय समय सीमा के अंदर फाइल किया गया था. चूंकि हाई कोर्ट रजिस्ट्री ने इसे स्वीकार कर लिया है, इसलिए यह तर्क दिया गया कि केस की पूरी जांच होनी चाहिए.
हालांकि मामले में दोनों पक्षों ने लिखित दलीलें दाखिल की थी, लेकिन जज ने 26 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान उदयनिधि स्टालिन की खारिज करने की अर्जी पर फैसला टालने की घोषणा की थी, लेकिन तारीख नहीं बताई थी.
इस केस में जज जी. अरुलमुरुगन, जिन्होंने आज केस में फैसला सुनाया ने उदयनिधि स्टालिन की इलेक्शन रिजेक्शन पिटीशन खारिज कर दी, जिसमें इलेक्शन केस को खारिज करने की मांग की गई थी. उन्होंने उदयनिधि स्टालिन को इलेक्शन केस पर जवाब देने का भी आदेश दिया और सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए टाल दी.