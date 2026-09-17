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100 करोड़ के मानहानि मामले में एम एस धोनी को नोटिस, 9 अक्टूबर तक देना होगा जवाब, जानें क्या है पूरा मामला

चेन्नईः मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार, 17 सितंबर 2026 को पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेवानिवृत्त आईपीएस (IPS) अधिकारी जी. संपत कुमार की तीन नई याचिकाओं पर 9 अक्टूबर 2026 तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति के. गोविंदराजन थिलाकवाड़ी ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए धोनी को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया और अगली सुनवाई तब तक के लिए स्थगित कर दी.

रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी संपत कुमार ने एक निजी टेलीविजन डिबेट शो में आरोप लगाया था कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी 2013 की आईपीएल सीरीज के दौरान उपजे सट्टेबाजी विवाद में शामिल थे. इसके बाद, एमएस धोनी ने 2014 में मद्रास हाई कोर्ट में संपत कुमार के खिलाफ एक मामला दायर किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और उन्होंने 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की थी.

अदालत ने इस लंबे समय से चल रहे मामले से जुड़े सीडी दस्तावेजों को लिखित रूप में बदलने का आदेश पहले ही दे दिया था. इसी के तहत, मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले साल फरवरी में धोनी को दस्तावेजों के अनुवाद और टाइपिंग की फीस के रूप में 10 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया था.