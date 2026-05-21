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वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले मद्महेश्वर मंदिर के कपाट, पड़ावों पर लौटने लगी रौनक

रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): द्वितीय केदार के नाम से विख्यात मद्महेश्वर मंदिर के कपाट आज 21 मई यानि आज 11.30 बजे कर्क लग्न में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत खोल दिए गए हैं. कपाटोत्सव के अवसर पर मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था, इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान मद्महेश्वर के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया.

गौर हो कि आज मद्महेश्वर मंदिर के कपाट विधि-विधान से श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं. कपाट खुलने के अवसर पर अपने जारी संदेश में बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने देश-विदेश के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान मद्महेश्वर का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे. वहीं बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने बताया कि मद्महेश्वर यात्रा हेतु समिति के स्तर पर व्यापक तैयारियां की गयी हैं. वहीं बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ ने बताया कि भगवान मद्महेश्वर जी की चल विग्रह डोली 19 मई को ओंकारेश्वर मंदिर से प्रथम पड़ाव राकेश्वरी मंदिर के लिए रवाना हुई थी.

20 मई को डोली हकहकूकधारियों के गांव गौंडार पहुंची तथा आज प्रातः गौंडार से प्रस्थान कर मद्महेश्वर धाम पहुंची. निर्धारित तिथि 21 नवंबर यानि आज 11.30 बजे भगवान मद्महेश्वर जी के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुल गये. जबकि 19 मई को ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से समारोह पूर्वक रावल भीमाशंकर लिंग तथा ओंकारेश्वर मंदिर प्रभारी बिजेंद्र बिष्ट ने भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह डोली को प्रस्थान कराया था. ओंकारेश्वर मंदिर प्रभारी बिजेंद्र बिष्ट ने बताया कि आज 1135 श्रद्धालु मद्महेश्वर धाम दर्शन को पहुंचे है. कपाट खुलने की प्रक्रिया के अंतर्गत पुजारी शिवशंकर लिंग ने विधिवत पूजा-अर्चना एवं कपाट खुलने की प्रक्रिया संपन्न कराई.