ITB Asia 2026: मध्य प्रदेश के पर्यटन सचिव ने किया रामोजी फिल्म सिटी पवेलियन का दौरा
सिंगापुर में तीन दिनों तक चले आईटीबी एशिया 2026 में, रामोजी फिल्म सिटी MICE क्षेत्र के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया.
Published : October 23, 2026 at 6:28 PM IST
हैदराबाद/सिंगापुर: मध्य प्रदेश के पर्यटन सचिव और MPSTDC (मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम) के प्रबंध निदेशक इलियाराजा टी ने शुक्रवार को सिंगापुर में आईटीबी एशिया 2026 में रामोजी फिल्म सिटी पवेलियन का दौरा किया.
इलयाराजा ने इस ट्रैवल ट्रेड शो में रामोजी फिल्म सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) चेरुकुरी विजयेश्वरी से बातचीत की. उन्होंने रामोजी फिल्म सिटी और मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के साथ संभावित सहयोग पर चर्चा की.
'एक्सपीरियंस इन मोशन: ह्यूमन-सेंटर्ड डिजाइन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म' थीम के तहत आईटीबी एशिया 2026, 21 से 23 अक्टूबर तक सिंगापुर में आयोजित किया गया. तीन दिनों तक चले इस इवेंट में 1,000 से अधिक ब्रांड्स (exhibiting brands) और 1,500 योग्य खरीदारों (qualified buyers) ने भाग लिया.
मेस्से बर्लिन एशिया पैसिफिक (Messe Berlin Asia Pacific) द्वारा आयोजित आईटीबी एशिया का 19वां संस्करण, 'MICE शो एशिया' और 'ट्रैवल टेक एशिया' के साथ मरीना बे सैंड्स के सैंड्स एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ.
इवेंट के दौरान रामोजी फिल्म सिटी पवेलियन का दौरा करने वाले अन्य विशिष्ट विजिटर्स में ओडिशा के पर्यटन निदेशक दीपांकर महापात्रा और केरल के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री पी.सी. विष्णुनाथ शामिल थे.
हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी ने आईटीबी एशिया 2026 में मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन (MICE) सेगमेंट के लिए अपने इंटीग्रेटेड डेस्टिनेशन, थीम वाले माहौल, हॉस्पिटैलिटी और मनोरंजन की क्षमताओं का प्रदर्शन किया.
कॉर्पोरेट मीटिंग्स और इंसेंटिव प्रोग्राम से लेकर कॉन्फ्रेंस, सेलिब्रेशन और लाइव एंटरटेनमेंट तक, रामोजी फिल्म सिटी इवेंट प्लानर्स को एक ऐसा माहौल प्रदान करती है जहां व्यावसायिक आयोजनों को खास अनुभवों के साथ जोड़ा जा सकता है.
रामोजी फिल्म सिटी पवेलियन को अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुदाय से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
रामोजी फिल्म सिटी 2,000 एकड़ में फैली है और इसके नाम दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है. रामोजी फिल्म सिटी का मेन स्टूडियो एरिया 1,666 एकड़ में फैला है. फिल्म सिटी में व्यापक टूरिस्ट, एडवेंचर और थीम पार्क सुविधाएं हैं.
ये भी पढ़ें-