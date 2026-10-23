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ITB Asia 2026: मध्य प्रदेश के पर्यटन सचिव ने किया रामोजी फिल्म सिटी पवेलियन का दौरा

मध्य प्रदेश के पर्यटन सचिव इलायाराजा टी ने सिंगापुर में ITB एशिया 2026 में रामोजी फिल्म सिटी की एमडी चेरुकुरी विजयेश्वरी से मुलाकात की. ( ETV Bharat )

हैदराबाद/सिंगापुर: मध्य प्रदेश के पर्यटन सचिव और MPSTDC (मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम) के प्रबंध निदेशक इलियाराजा टी ने शुक्रवार को सिंगापुर में आईटीबी एशिया 2026 में रामोजी फिल्म सिटी पवेलियन का दौरा किया.

इलयाराजा ने इस ट्रैवल ट्रेड शो में रामोजी फिल्म सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) चेरुकुरी विजयेश्वरी से बातचीत की. उन्होंने रामोजी फिल्म सिटी और मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के साथ संभावित सहयोग पर चर्चा की.