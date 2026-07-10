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मध्य प्रदेश में करोड़ों का राइस घोटाला, बालाघाट से निकला सरकारी चावल नहीं पहुंचा एथेनॉल प्लांट

यह पूरा मामला बालाघाट जिले के नवेगांव स्थित एफसीआई गोडाउन का है. यहां से 03 जून 2026 को आरओ जारी कर 3 ट्रकों से भरकर चावल पांढुर्णा एथेनाल प्लांट को भेजा गया. एफसीआई गोडाउन से चावल भरकर निकले इन 3 ट्रकों में से एक ट्रक शिकायत के आधार पर संचेती राईस मिल बालाघाट जिले के वारासिवनी में पकड़ाया. जिसमें जांच के दौरान तकरीबन 247 क्विंटल चावल पाया गया.

सरकारी दस्तावेजों के अनुसार अप्रैल से जून 2026 के बीच 44 ट्रकों में भरकर करीब 16500 क्विंटल चावल पांढुर्णा जिले के सौसर स्थित प्लांट के लिए रवाना किया गया. परिवहन रिकॉर्ड में यह माल फैक्ट्री तक पहुंचा दिखाया गया लेकिन जांच के दौरान जब वास्तविक स्टॉक और दस्तावेजों का मिलान किया गया तो भारी अंतर सामने आया. यहीं से पूरे मामले का खुलासा हुआ और करोड़ों रुपये के घोटाले की आशंका हुई.

केंद्र सरकार की एथेनॉल नीति के तहत एथेनॉल निर्माण के लिए एफसीआई द्वारा बड़ी मात्रा में चावल अलग-अलग कंपनियों को दिया जाता है. इसी के तहत बालाघाट से बोरगांव की एक प्राइवेट लिमिटेड को एथेनॉल निर्माण के लिए हजारों क्विंटल चावल जारी किया गया था.

बालाघाट के वारासिवनी से पांढुर्णा के सौसर पहुंचकर पुलिस ने एथेनॉल कंपनी के प्रतिनिधि राहुल प्रताप और राकेश श्रीवास को गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसियों का मानना है कि यह मामला केवल चावल की हेराफेरी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक प्लानिंग और पूरा नेटवर्क और करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकता है.

बालाघाट: फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चावल की हेराफेरी की जांच के मामले की गूंज भोपाल तक उठ रही है. मामला खुलने के बाद करीब 16 हजार 500 क्विंटल चावल के गायब होने और करोड़ों रुपये के घोटाले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में पांढुर्ना के सौसर के बोरगांव औद्योगिक क्षेत्र स्थित एथेनॉल निर्माण से जुड़ी एक निजी कंपनी से जुड़े 2 प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला एथेनॉल निर्माण के लिए सप्लाई होने वाले सरकारी चावल की सप्लाई से जुड़ा है.

बालाघाट के वारासिवनी में राइस मिल में अधिकारियों ने पकड़ा ट्रक (ETV Bharat)

एक शिकायत के दौरान यह बताया गया कि एथेनॉल प्लाटं के लिए भेजे गए चावल को दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है. शिकायत के आधार पर वारासिवनी तहसीलदार और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया. उसी दौरान इस ट्रक को पकड़ा गया. बताया जा रहा है कि आरोपियों का इरादा कस्टम मिलिंग के तहत चावल को रिसाइकल कर कस्टम मिल्ड राइस योजना में फिर से जमा करना था.

अलग-अलग बयानों के बाद पुलिस ने दर्ज की 3 लोगों पर एफआईआर

इस मामले में वाहन चालक और मिल मालिक के बयान दर्ज किए गए. दोनों के बयानों में अंतर के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की. प्रारंभिक दौर में एफआईआर संचेती राइस मिल के संचालक सौरभ संचेती, एथेनाल प्लांट के प्रतिनिधि राहुल प्रताप और वाहन चालक दुर्गेश शेन्द्रे के नाम पर दर्ज की गई. जिसके बाद तीनों ही आरोपी फरार हो गए. हालांकि बाद में पुलिस ने वाहन चालक दुर्गेश शेन्द्रे और प्लांट प्रतिनिधि राहुल प्रताप को गिरफ्तार कर लिया.

जांच आगे बढ़ने के बाद 6 लोगों पर एफआईआर, 4 गिरफ्तार

इस मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी वैसे-वैसे इस मामले में आरोपियों की संख्या भी बढ़ते चली गई. जिसमें प्लांट के सुपरवाइजर राकेश श्रीवास्तव के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों के बयान के बाद संचेती राइस मिल संचालक सौरभ संचेती के पिता गंभीर संचेती को भी इस मामले में दोषी पाया गया और उस पर भी मामला दर्ज किया गया. इस तरह इस पूरे मामले में आरोपियों की संख्या बढ़कर 5 हो गई.

इसके अलावा जांच के दौरान सिवनी निवासी ट्रांसपोर्टर उबैद खान की संलिप्तता पाए जाने पर उसे भी आरोपी बनाया गया. इस तरह कुल आरोपियों की संख्या 6 हो गई, जिनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. 2 आरोपी सौरभ संचेती और गंभीर संचेती अभी भी फरार चल रहे हैं.

मध्य प्रदेश में करोड़ों का राइस घोटाला (ETV Bharat)

छिंदवाड़ा में मिले 2 ट्रक खाली, जांच में 17 ट्रक की मिली जानकारी

एफसीआई गोडाउन नवेगांव से चावल भरकर निकले 3 ट्रकों में से 1 ट्रक को तो वारासिवनी पुलिस ने जब्त कर लिया लेकिन इसके अलावा अन्य 2 ट्रक छिंदवाड़ा में खाली पाए गए. उनमें भरा हुआ चावल अभी मिला नहीं. जिनकी जांच जारी है. खबर यह भी है कि अब तक जांच की आंच में 17 ट्रक आ चुके हैं, जो अलग अलग राइस मिलों तक पंहुचाये गए हैं. हालांकि अभी संचेती राइस मिल के अलावा किसी और पर भी कार्रवाई देखने नहीं मिली है. जांच के बाद कई अन्य राइस मिलर्स भी इसकी जद में आ सकते हैं और मिल मालिक और मैनेजरों समेत प्लांट के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है.

जांच में बड़े खुलासे के बाद एसआईटी गठित

बड़ी संख्या में चावल के ट्रकों की हेराफेरी के बाद इस मामले में एसआईटी गठित कर दी गई हैं, जो पूरे मामले की जांच कर रही है. गठित एसआईटी द्वारा अलग-अलग राइस मिलों में मिल मालिकों और संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ जारी है. वहीं बताया जा रहा है कि इस मामले में करोड़ों का चावल घोटाला उजागर हो सकता है. एसआईटी के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है. जिसमें मिलिंग के लिए आपूर्ति किए गए धान, स्टाक सत्यापन, चावल मिलों में बिजली खपत, श्रम तैनाती और अन्य परिचालन संकेतकों से संबंधित रिकार्डों की जाचं की जा रही है.

'मामले में अभी चल रही है जांच'

बालाघाट के वारासिवनी में चावल घोटाले के मामले में एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल का कहना है कि तहसीलदार और आपूर्ति अधिकारी को इसकी जांच के लिए निर्देशित किया गया था. उसमें शुरुआती मामले में कुछ तथ्य मिले हैं. पूरी रिपोर्ट जल्द ही सबमिट की जाएगी. इस मामले में थाने में भी शिकायत की गई थी, जिसमें पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है. इसके अलावा एसआईटी भी गठित की गई है. जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

उमंग सिंघार ने किया ट्विट कर सरकार से किया सवाल

मध्य प्रदेश में एथेनॉल प्लांट के लिए सब्सिडी वाले सरकारी चावल में करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ट्विट कर सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने ट्विटर पर लिखा "₹1160 करोड़ के एथेनॉल चावल घोटाले ने मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रदेश में लगभग 5 लाख मीट्रिक टन (50 लाख क्विंटल) सरकारी चावल आवंटित किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत ₹1160 करोड़ है. आरोप है कि एथेनॉल बनाने के बजाय यही चावल राइस मिलों तक पहुंचा दिया गया. सरकार जिस फोर्टिफाइड चावल की खरीद, प्रोसेसिंग और भंडारण पर करीब ₹4,000 प्रति क्विंटल खर्च करती है, वही चावल एथेनॉल प्लांटों को मात्र ₹2,320 प्रति क्विंटल में दिया जाता है.

मध्य प्रदेश में करोड़ों के राइस घोटाले पर उमंग सिंघार ने किया ट्विट (Umang Singhar Twitter)

आरोप है कि एथेनॉल प्लांट संचालक इस फोर्टिफाइड चावल से एथेनॉल बनाने के बजाय उसे करीब ₹2,800 प्रति क्विंटल में राइस मिलर्स को बेच देते हैं. इसके बाद कथित रूप से वही चावल दोबारा सरकारी व्यवस्था में खपाकर करोड़ों का खेल किया जाता है. सबसे गंभीर आरोप यह है कि गरीबों, कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए निर्धारित फोर्टिफाइड चावल का भी कथित दुरुपयोग हुआ.

बालाघाट कलेक्टर की कार्रवाई के बाद यह मामला सामने आया, लेकिन सवाल यह है कि यदि पूरे प्रदेश में लाखों क्विंटल चावल आवंटित हुआ था, तो बाकी जिलों में भी इसकी स्वतंत्र जाँच क्यों नहीं हो रही? मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, यह सिर्फ चावल का नहीं, गरीबों के हक, सरकारी खजाने और जनविश्वास का मामला है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि इस पूरे खेल के पीछे कौन-कौन शामिल है और दोषियों पर कार्रवाई कब होगी?

एथेनॉल प्लांट न पहुंचकर राइस मिल पहुंच रहा था सरकारी चावल

एसआईटी ने प्रारंभिक जांच के दौरान पाया है कि एफसीआई गोडाउन से सरकारी चावल जो एथेनाल प्लांट के लिए जाना था, उसमें हेराफेरी करते हुए यह चावल राइस मिल में ले जाया जा रहा था, जिसे रिसाइकल कर फिर से सरकारी गोदामों तक पंहुचाया जा रहा था. इसके लिए राइस मिल तक लाए गए सरकारी चावल को नए वारदानों में भरकर दोबारा पैक कर दिया जाता था और मिलिंग अनुबंधों के अनुसार इसे कस्टम मिल्ड राइस के रूप में सरकारी गोदामों तक दोबारा पहुंचाया जा रहा था.

रिसाइकल के बाद वापस सरकारी गोदाम और बाजार में पहुंच रहा था चावल

यह पूरा मामला सरकारी चावल को कम दामों में खरीदकर दोबारा अधिक दामों में एफसीआई के सरकारी गोदामों के साथ खुले बाजार में भी बेचा जा रहा था. मतलब साफ है कि केंद्र सरकार द्वारा एथेनॉल उत्पादन के लिए सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराए गए इस चावल को एथेनॉल प्लांटों में न भेजकर कथित रूप से निजी राइस मिलों और खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेच दिया गया. इस गोरखधंधे में एथेनाल प्लांट के प्रतिनिधियों की भी अहम भूमिका सामने आई है. जिनके द्वारा सरकारी गोदामों से प्राप्त चावल को राइस मिलर्स से सेटिंग कर उन्हें बेचा जा रहा था, जबकि एथेनॉल प्लांट के लिए सस्ते दामों पर बाजारों से टूटे हुए चावल को खरीदा जा रहा था.

सरकार के सब्सिडी वाले चावल को ऊंची कीमत में बेचने का काला खेल

सरकार मूल रूप से गरीबों, कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए जिस फोर्टिफाइड चावल की खरीद और प्रोसेसिंग पर लगभग 4000 रुपए प्रति क्विंटल खर्च करती है, वह एथेनॉल प्लांट्स को लगभग 2000 प्रति क्विंटल के रियायती मूल्य पर दिया जाता है. आरोप है कि प्लांट संचालकों ने इसे एथेनॉल में बदलने की जगह लगभग 3000 प्रति क्विंटल में स्थानीय राइस मिलर्स को बेचा. और राइस मिलर्स ने कस्टम मिल्ड राइस को दोबारा या तो सरकारी गोदाम पहुंचाया या फिर खुले बाजार में उंची कीमत पर बेच दिया.