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उत्तराखंड यमुनोत्री धाम यात्रा में एक और श्रद्धालु की मौत, अबतक 14 यात्री गंवा चुके जान

उत्तरकाशी (उत्तराखंड): विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम यात्रा के दौरान एक और श्रद्धालु की मौत हो गई है. इसके साथ ही इस वर्ष यात्रा काल में यमुनोत्री धाम मार्ग पर जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 14 पहुंच गई है. घटना के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों से स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की अपील की है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश निवासी 61 वर्षीय हरिमोहन अपने परिजनों के साथ चारधाम यात्रा पर आए हुए थे. बताया जा रहा है कि वह यमुनोत्री धाम की यात्रा के दौरान जानकीचट्टी क्षेत्र में थे. इसी दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह अचेत हो गए. परिजनों और स्थानीय लोगों की सहायता से उन्हें तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जानकीचट्टी लाया गया. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उनका परीक्षण किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत कराया गया. पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. स्वास्थ्य केंद्र जानकीचट्टी के प्रभारी डॉ. अखिल राणा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि श्रद्धालु को अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया था. जांच के दौरान पाया गया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मौत का कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या प्रतीत हो रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.