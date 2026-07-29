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मध्य प्रदेश में किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ आधे कपड़ों में राजधानी घेरा, सीएम हाउस से वार्ता का न्यौता

बता दें कि सावरकर सेतु के पास सोमवार रात से डटे किसानों की संख्या मंगलवार सुबह से लगातार बढ़ती रही. रात में जहां ढाई से 3 हजार किसानों के पहुंचने की सूचना थी, वहीं दोपहर तक प्रदर्शन स्थल पर करीब 5 हजार से अधिक किसानों के पहुंचने की संभावना जताई गई. इस दौरान प्रदर्शन स्थल पर जय किसान, जय जवान के नारे गूंजते रहे. इस आंदोलन में बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हुए. किसानों ने मूंग की शतप्रतिशत खरीदी की मांग को लेकर अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया.

वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले में मंत्रियों की कमेटी बनाकर किसान प्रतिनिधियों से चर्चा कराने की घोषणा की है. इधर किसान नेताओं ने भी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है. जिसके बाद सीएम हाउस की तरफ कुछ कर रहे किसान वापस प्रदर्शन स्थल पर वापस लौटने लगे.

भोपाल: मूंग की शत प्रतिशत खरीदी, ई-टोकन व्यवस्था समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन मंगलवार को और उग्र हो गया. किसानों को आंदोलन को देखते हुए नर्मदापुरम से लगे भोपाल के कई स्कूलों की छुट्टी कर दी गई. बड़ी संख्या में किसान सीएम हाउस की ओर बढ़े और पुलिस की तीन लेयर बैरिकेडिंग तोड़ दी. पुलिस से धक्कामुक्की के दौरान तीन बसों के कांच भी टूट गए. हालांकि पुलिस ने किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया.

दोपहर बाद आंदोलन तेज हो गया. किसानों ने बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की. वहीं पुलिस ने रास्ता रोकने के लिए बसें खड़ी कर दीं, लेकिन कई किसान बसों पर चढ़ गए. बाद में किसान सीएम हाउस की ओर बढ़े और पुलिस की तीन लेयर बैरिकेडिंग पार कर आगे निकल गए. इस दौरान आधे किसान प्रदर्शन स्थल पर ही डटे रहे. प्रदर्शन के दूसरे दिन भी किसानों ने सड़क पर बाटी और भर्ता बनाया.

किसानों ने सड़क पर बनाई बाटी (ETV Bharat)

धक्कामुक्की में तीन बसों के कांच टूटे

बता दें कि प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिस के बीच धक्कामुक्की की स्थिति बनी. इसी दौरान तीन बसों के कांच टूट गए. हालांकि पुलिस ने संयम बरतते हुए किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया. उधर होशंगाबाद रोड पर बैरिकेडिंग के कारण यातायात प्रभावित रहा और आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

किसानों के आंदोलन के चलते आम रहवासियों को आने-जाने में समस्या का सामना करना पड़ा है. हालांकि प्रशासन ने ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया है. किसान 100 प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग पर अड़े हुए हैं. इसी बीच किसानों के समर्थन में बड़ी संख्या में जेन जी (Gen Z) पहुंचे. कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर किसान जनता पार्टी बनाने का दावा किया गया.

राजधानी भोपाल को किसानों ने घेरा (ETV Bharat)

सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच होगी चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि "किसानों के मुद्दों पर संवाद के लिए मंत्रियों की एक कमेटी गठित की गई है. यह प्रतिनिधिमंडल किसान नेताओं से शाम को चर्चा करेगा और उनके सकारात्मक सुझावों पर विचार किया जाएगा. वहीं किसान नेताओं ने प्रदर्शनकारियों से बसों से नीचे उतरने और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत होना अभी बाकी है. दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर किसानों की जायज मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया."

मध्य प्रदेश सरकार करेगी किसानों से वार्ता (ETV Bharat)

100 प्रतिशत मूंग खरीदी पर अड़े किसान

बताते चलें मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी को लेकर यह आंदोलन हो रहा है. एक तरफ सरकार केंद्र से 75 हजार करोड़ रुपए के बकाया पैकेज की उम्मीद लगाए बैठी है, तो दूसरी ओर किसान 100 प्रतिशत सरकारी खरीदी की मांग पर अड़े हैं. इसी मुद्दे को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हजारों किसान भोपाल पहुंचकर आंदोलन कर रहे हैं.