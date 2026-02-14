ETV Bharat / bharat

22 साल से लापता मध्य प्रदेश का व्यक्ति कश्मीर में मिला, परिवार में खुशी की लहर

परवेजुद्दीन श्रीनगर: दो दशक से अधिक समय तक अलग रहने के बाद, मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अपने परिवार से फिर मिल गया है. इससे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. दिनेश (नाम बदला हुआ) नाम का एक दर्जी 2004 में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के बुमिरा गांव से अचानक गायब हो गया था. वह अपने परिवार को छोड़कर चला गया था, उस समय उसका दो साल का एक बेटा भी था. परिवार की उम्मीदें बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थीं, क्योंकि वर्षों तक ढूंढने के बाद भी दिनेश का कुछ पता नहीं चल पाया था. फिर परिवार को कश्मीर से दिनेश के बारे में सूचना मिली. मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) से जूझते हुए एक भटके हुए इंसान की जिंदगी से लेकर प्यारे और देखभाल करने वाले परिवार के सदस्यों के साथ भावुक पुनर्मिलन तक, इसने रिश्तेदारी के अटूट बंधन का एक मजबूत सबूत दिखाया. श्रीनगर आए दिनेश के जीजा ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने वर्षों तक बड़े शहरों में उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. फिर हमने उम्मीद छोड़ दी. लेकिन, जब हमने सुना कि वह जिंदा है, तो परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था." उन्होंने कहा कि दिनेश उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भटकता हुआ मिला, जहां वह वर्षों से रह रहा था और वहां के लोग और पुलिस उसे खाना और रहने की जगह देते थे.