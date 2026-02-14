22 साल से लापता मध्य प्रदेश का व्यक्ति कश्मीर में मिला, परिवार में खुशी की लहर
मध्य प्रदेश के राजगढ़ का व्यक्ति 2004 में गायब हो गया था. तब उसका दो साल का बेटा था, जिसकी अब शादी हो चुकी है.
श्रीनगर: दो दशक से अधिक समय तक अलग रहने के बाद, मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अपने परिवार से फिर मिल गया है. इससे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई.
दिनेश (नाम बदला हुआ) नाम का एक दर्जी 2004 में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के बुमिरा गांव से अचानक गायब हो गया था. वह अपने परिवार को छोड़कर चला गया था, उस समय उसका दो साल का एक बेटा भी था. परिवार की उम्मीदें बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थीं, क्योंकि वर्षों तक ढूंढने के बाद भी दिनेश का कुछ पता नहीं चल पाया था. फिर परिवार को कश्मीर से दिनेश के बारे में सूचना मिली.
मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) से जूझते हुए एक भटके हुए इंसान की जिंदगी से लेकर प्यारे और देखभाल करने वाले परिवार के सदस्यों के साथ भावुक पुनर्मिलन तक, इसने रिश्तेदारी के अटूट बंधन का एक मजबूत सबूत दिखाया.
श्रीनगर आए दिनेश के जीजा ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने वर्षों तक बड़े शहरों में उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. फिर हमने उम्मीद छोड़ दी. लेकिन, जब हमने सुना कि वह जिंदा है, तो परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था."
उन्होंने कहा कि दिनेश उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भटकता हुआ मिला, जहां वह वर्षों से रह रहा था और वहां के लोग और पुलिस उसे खाना और रहने की जगह देते थे.
जब दिनेश में मानसिक बीमारी के लक्षण दिखने लगे, तो कुपवाड़ा पुलिस ने दया दिखाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को शामिल किया और पिछले साल सितंबर में उसे श्रीनगर के इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (IMHANS) में भर्ती कराने में मदद की. वहां दिनेश का इलाज हुआ और उसके परिवार की तलाश शुरू हुई.
IMHANS की मनोचिकित्सक (Psychiatrist) डॉ. मारिया जहूर ने कहा, "जब वह आया, तो उसकी दिमागी हालत खराब थी, और वह कोई जवाब नहीं दे पा रहा था. इलाज के बाद, उसकी हालत में सुधार हुआ और उसने अपना नाम, अपने बेटे का नाम और अपने घर का पता बताना शुरू कर दिया, जिससे हमें उसके परिवार को ढूंढने में मदद मिली."
सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद-उर-रहमान बट ने कहा कि अस्पताल प्राधिकरण ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को शामिल किया, जिन्होंने व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस और गांव के सरपंच से संपर्क किया. बट ने कहा, "जैसे ही उसके परिवार को दिनेश के बारे में खबर मिली, उन्होंने श्रीनगर आने में देर नहीं की."
कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, गांव के सरपंच की मौजूदगी में उस व्यक्ति को उसके साले और रिश्तेदारों को सौंप दिया गया और मध्य प्रदेश भेज दिया गया. दिनेश ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "घर छोड़ने के बाद, मैं जोधपुर, श्रीनगर और कुपवाड़ा में रहा. कुपवाड़ा पुलिस ने एक साल तक मेरी मदद की."
आज, दशकों के अलगाव और भटकने के बाद, उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार के पास लौटकर और अपने बेटे से मिलकर खुश हैं, जो अब एक लड़की का पिता है.
