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कारगिल से कन्याकुमारी: इंदौर के कार्तिक जोशी का 55 दिन में पूरा करेंगे 4200 KM रन, फिटनेस का दे रहे संदेश

अंबाला: कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई दूरी बड़ी नहीं होती. मध्य प्रदेश के इंदौर के अल्ट्रा रनर कार्तिक जोशी ने इसी जुनून के साथ देश के सबसे ठंडे इलाके द्रास से लेकर कन्याकुमारी तक 4200 किलोमीटर की ऐतिहासिक दौड़ शुरू की है. उनका मकसद सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि देश के युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करना और संसाधनों की कमी से जूझ रहे खिलाड़ियों को नई पहचान दिलाना है.

द्रास की बर्फ से कन्याकुमारी की गर्मी तक दौड़: माइनस 11 डिग्री की जमा देने वाली ठंड और 39 डिग्री की तपती गर्मी के बीच ये सफर किसी चुनौती से कम नहीं है. इंदौर निवासी कार्तिक जोशी ने द्रास और कारगिल वॉर मेमोरियल से अपनी इस ऐतिहासिक दौड़ की शुरुआत की है, जो कन्याकुमारी स्थित Vivekananda Rock Memorial पर जाकर खत्म होगी. 4200 किलोमीटर लंबे सफर को पूरा करने के लिए कार्तिक ने 55 दिन का लक्ष्य रखा है.

कारगिल से कन्याकुमारी: इंदौर के कार्तिक जोशी का 55 दिन में पूरा करेंगे 4200 KM रन (ETV Bharat)

फिटनेस के साथ खिलाड़ियों की मदद का मिशन: कार्तिक जोशी का कहना है कि "ये सिर्फ एक रन (दौड़) नहीं, बल्कि देश के ग्रासरूट खिलाड़ियों के लिए एक मिशन है. ये अभियान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने जा रहा है. इस पूरे अभियान के जरिए मैं देशभर से 100 ऐसे खिलाड़ियों का चनाव करूंगा. जिनके पास प्रतिभा तो है, लेकिन संसाधनों की कमी है. चयनित खिलाड़ियों को अगले एक साल तक स्पोर्ट्स किट, न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग सपोर्ट दिया जाएगा."