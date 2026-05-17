कारगिल से कन्याकुमारी: इंदौर के कार्तिक जोशी का 55 दिन में पूरा करेंगे 4200 KM रन, फिटनेस का दे रहे संदेश
मध्य प्रदेश के इंदौर के अल्ट्रा रनर Kartik Joshi ने द्रास से लेकर कन्याकुमारी तक 4200 किलोमीटर की ऐतिहासिक दौड़ शुरू की है.
Published : May 17, 2026 at 12:20 PM IST
अंबाला: कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई दूरी बड़ी नहीं होती. मध्य प्रदेश के इंदौर के अल्ट्रा रनर कार्तिक जोशी ने इसी जुनून के साथ देश के सबसे ठंडे इलाके द्रास से लेकर कन्याकुमारी तक 4200 किलोमीटर की ऐतिहासिक दौड़ शुरू की है. उनका मकसद सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि देश के युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करना और संसाधनों की कमी से जूझ रहे खिलाड़ियों को नई पहचान दिलाना है.
द्रास की बर्फ से कन्याकुमारी की गर्मी तक दौड़: माइनस 11 डिग्री की जमा देने वाली ठंड और 39 डिग्री की तपती गर्मी के बीच ये सफर किसी चुनौती से कम नहीं है. इंदौर निवासी कार्तिक जोशी ने द्रास और कारगिल वॉर मेमोरियल से अपनी इस ऐतिहासिक दौड़ की शुरुआत की है, जो कन्याकुमारी स्थित Vivekananda Rock Memorial पर जाकर खत्म होगी. 4200 किलोमीटर लंबे सफर को पूरा करने के लिए कार्तिक ने 55 दिन का लक्ष्य रखा है.
फिटनेस के साथ खिलाड़ियों की मदद का मिशन: कार्तिक जोशी का कहना है कि "ये सिर्फ एक रन (दौड़) नहीं, बल्कि देश के ग्रासरूट खिलाड़ियों के लिए एक मिशन है. ये अभियान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने जा रहा है. इस पूरे अभियान के जरिए मैं देशभर से 100 ऐसे खिलाड़ियों का चनाव करूंगा. जिनके पास प्रतिभा तो है, लेकिन संसाधनों की कमी है. चयनित खिलाड़ियों को अगले एक साल तक स्पोर्ट्स किट, न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग सपोर्ट दिया जाएगा."
7 राज्यों और 600 गांवों से गुजर रहा अभियान: ये ऐतिहासिक दौड़ 3 केंद्र शासित प्रदेशों, 7 राज्यों, 37 बड़े शहरों और 600 से ज्यादा गांवों से होकर गुजर रही है. कार्तिक का मानना है कि फिटनेस सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि गांवों और छोटे कस्बों तक इसकी पहुंच होनी चाहिए. उनका यह सफर अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है और युवा इसे प्रेरणा के तौर पर देख रहे हैं.
रिकॉर्ड से ज्यादा बड़ा है संदेश: कार्तिक जोशी की ये दौड़ सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट नहीं, बल्कि देश के खेल भविष्य को मजबूत करने की कोशिश भी मानी जा रही है. जिस तरह वह हर दिन लंबी दूरी तय कर रहे हैं, उसने युवाओं के बीच फिटनेस, अनुशासन और खेलों के प्रति नई ऊर्जा पैदा की है. उनका कहना है कि अगर देश का युवा फिट रहेगा, तो भारत हर क्षेत्र में मजबूत बनेगा.
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