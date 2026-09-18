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कार्यकाल पूरा होने के बाद भी राज्यपाल बने रहेंगे मंगूभाई पटेल, हाई कोर्ट का फैसला

कार्यकाल पूरा होने के बाद भी राज्यपाल बने रहेंगे मंगूभाई पटेल ( ETV BHARAT )

जबलपुर : मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण नए राज्यपाल की नियुक्ति की मांग करते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी. हाई कोर्ट जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए आदेश में कहा "संविधान के अनुच्छेद 156 (3) के तहत राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह तब तक पद पर बने रह सकते हैं, जब तक उनका उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण नहीं कर लेता. राज्यपाल के पद पर संवैधानिक रिक्तता की स्थिति नहीं बनती." जबलपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर ने लगाई थी याचिका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. एमए खान की तरफ से दायर याचिका में कहा "वर्तमान राज्यपाल मंगूभाई पटेल का 5 वर्ष का कार्यकाल 07 जुलाई 2026 को समाप्त हो चुका है. इसलिए नए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए." याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया "राज्यपाल एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होने के साथ राज्य सरकार द्वारा पारित आदेशों के लिए अपीलीय प्राधिकारी भी होते हैं. नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल का प्रभार सौंपा जाना चाहिए."