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कार्यकाल पूरा होने के बाद भी राज्यपाल बने रहेंगे मंगूभाई पटेल, हाई कोर्ट का फैसला

मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल का 5 साल का कार्यकाल पूरा. नए राज्यपाल की मांग की याचिका खारिज. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.

Madhya pradesh High Court
कार्यकाल पूरा होने के बाद भी राज्यपाल बने रहेंगे मंगूभाई पटेल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 12:26 PM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण नए राज्यपाल की नियुक्ति की मांग करते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी. हाई कोर्ट जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए आदेश में कहा "संविधान के अनुच्छेद 156 (3) के तहत राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह तब तक पद पर बने रह सकते हैं, जब तक उनका उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण नहीं कर लेता. राज्यपाल के पद पर संवैधानिक रिक्तता की स्थिति नहीं बनती."

जबलपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर ने लगाई थी याचिका

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. एमए खान की तरफ से दायर याचिका में कहा "वर्तमान राज्यपाल मंगूभाई पटेल का 5 वर्ष का कार्यकाल 07 जुलाई 2026 को समाप्त हो चुका है. इसलिए नए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए."

याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया "राज्यपाल एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होने के साथ राज्य सरकार द्वारा पारित आदेशों के लिए अपीलीय प्राधिकारी भी होते हैं. नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल का प्रभार सौंपा जाना चाहिए."

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख

युगलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृष्ण बल्लभ सहाय बनाम जांच आयोग व अन्य के फैसले का उल्लेख करते हुए अपने आदेश में कहा "अनुच्छेद 156 (3) राज्यपाल के उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक उनके पद पर बने रहने की व्यवस्था करता है. संविधान में राज्यपाल के पद को रिक्त रखने की स्थिति की परिकल्पना नहीं की गई है. याचिकाकर्ता ने जनहितैषी नागरिक के तौर पर अपनी साख का खुलासा नहीं किया है. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम, 2008 के अध्याय 10 नियम 27 के अनुसार ऐसा करना ज़रूरी है."

हाई कोर्ट ने याचिका को आधारहीन बताया

हाई कोर्ट ने कहा "गवर्नर की नियुक्ति में देरी से यह नतीजा निकाला जा सकता है कि संविधान के तहत काम करने में विफलता हुई है." युगलपीठ ने याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया. याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुनील जैन, उप सॉलिसिटर जनरल सुयश मोहन गुरु तथा राज्य की ओर से उपमहाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने पैरवी की.

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