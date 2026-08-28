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भीषण गर्मी और लू से निपटने के लिए भोपाल-इंदौर समेत MP के 4 बड़े शहरों के लिए नया प्लान, जानें क्या बदलेगा?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर के डुमना नेचर पार्क में 'एक पेड़ मां के नाम' पौधारोपण अभियान की शुरुआत के दौरान छात्रों और प्रतिभागियों का अभिवादन किया. यह तस्वीर 1 अगस्त 2026 की है. ( IANS )