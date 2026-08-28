भीषण गर्मी और लू से निपटने के लिए भोपाल-इंदौर समेत MP के 4 बड़े शहरों के लिए नया प्लान, जानें क्या बदलेगा?
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा बढ़ते तापमान और लू पर लिए गए स्वतः संज्ञान के बाद MP सरकार ने रिपोर्ट सौंपी है. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : August 28, 2026 at 5:41 PM IST
नई दिल्लीः मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ते तापमान और लू की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं. सरकार ने खुलासा किया है कि बढ़ते पारे से निपटने के लिए भोपाल और इंदौर समेत राज्य के चार बड़े शहरों के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है, जिसके तहत पर्यावरण के अनुकूल 'ग्रीन बिल्डिंग्स' को बढ़ावा देने से लेकर रिकॉर्ड तोड़ पौधारोपण जैसे कई बड़े और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं.
राज्य सरकार ने यह जानकारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के सामने दी है. ट्रिब्यूनल ने उस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया था जिसमें दावा किया गया था कि बढ़ता तापमान लोगों के स्वास्थ्य, सीखने की क्षमता और कार्यक्षमता को प्रभावित कर रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है. इस समाचार रिपोर्ट के बाद, एनजीटी ने मई के अंत में स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए मामला दर्ज किया था.
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित कई केंद्रीय मंत्रालयों और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों तथा अन्य संबंधित पक्षों को इस मामले पर अपने-अपने जवाब और एक्शन प्लान दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश लगातार गंभीर, अत्यधिक और भीषण लू का सामना कर रहा है, जिससे लोगों के जीवन, आजीविका और कार्यक्षमता पर बुरा असर पड़ रहा है.
ट्रिब्यूनल (NGT) को सौंपे गए अपने हालिया जवाब में, मध्य प्रदेश सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी है. राज्य पर्यावरण विभाग ने अपनी विशेषज्ञ संस्था 'पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन' (EPCO) के माध्यम से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे चार बड़े शहरों के लिए 'हीट एक्शन प्लान' तैयार किया है. सरकार ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने शहरों में बढ़ते पारे की समस्या से निपटने के लिए ये कदम उठाने होंगे.
राज्य सरकार ने बताया कि इस 'हीट एक्शन प्लान' के प्रस्तावों में समय से पहले चेतावनी देने वाली प्रणालियों, विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल और जन जागरूकता को मजबूत करना शामिल है. साथ ही कूलिंग सेंटर (ठंडी जगहें), छायादार स्थान, पानी की व्यवस्था और स्वास्थ्य तैयारियों के जरिए कमजोर व जरूरतमंद वर्गों की सुरक्षा करना है. इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कूल रूफ जैसी तकनीक से पर्यावरण के अनुकूल इमारतें बनाकर शहरों को ठंडा रखने के प्रयासों को बढ़ावा देना है.
बुनियादी ढांचे और यातायात के रास्तों में छायादार गलियारे, पानी सोखने वाली सड़कें और बेहतर सार्वजनिक स्थान शामिल होने चाहिए. इसके साथ ही, बाहर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए कामकाजी सुरक्षा नियम बनाए जाने चाहिए. इस योजना की सफलता लंबे समय तक बनी रहे, इसके लिए पर्यावरण से जुड़े फंड, कानूनी सहायता और अलग-अलग विभागों के बीच आपसी तालमेल जरूरी है. साथ ही, उपग्रह मैपिंग और निगरानी वाले डेटा आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा ताकि सही कदम उठाए जा सकें और उनके नतीजों पर नजर रखी जा सके.
राज्य के शहरी विकास विभाग का हवाला देते हुए सरकार ने बताया कि उसने 'नमो हरित नगर योजना' लागू की है. इस योजना के तहत पेड़-पौधे लगाकर शहरी वन तैयार किए जाएंगे. इसके साथ ही 'जल संचय जन भागीदारी' के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे 'कैच द रेन' अभियान का जिक्र करते हुए सरकार ने कहा- यह अभियान लोगों से अपील करता है कि वे बारिश के पानी को वहीं और उसी समय सहेजें जहां वह गिरता है, जिससे पानी का संरक्षण करने, भूजल को रिचार्ज करने और बाढ़ को रोकने में मदद मिलती है.
राज्य सरकार ने आगे कहा कि उसने पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और उन्हें पुनर्जीवित करके जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता बढ़ाने के कदम उठाए हैं। विशेष रूप से, राज्य ने कुओं सहित 330 पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए एक परियोजना को पूरा किया है.
सरकार ने कहा कि राज्य 'पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन' (EPCO) के टिकाऊ डिजाइन दिशानिर्देशों और कानूनी मंजूरियों के साथ-साथ 'ग्रीन बिल्डिंग' की अवधारणा को भी बढ़ावा दे रहा है. ग्रीन बिल्डिंग ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए स्मार्ट डिजाइन और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करती हैं. इसके मुख्य तरीकों में गर्मी को रोकने के लिए उच्च सौर परावर्तक सूचकांक वाली बाहरी सतहों का उपयोग करना, स्वच्छ ऊर्जा के लिए छतों पर सोलर पैनल लगाना और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) जैसी संस्थाओं द्वारा तय पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना शामिल है.
'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का जिक्र करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि पूरे क्षेत्र में इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. साल 2026-27 के दौरान राज्य के 7.50 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य के मुकाबले, 17 अगस्त तक सभी 55 जिलों में 12,898 स्थानों पर कुल 3,57,16,296 पौधे लगाए जा चुके हैं.
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