Rajasthan Digifest 2026: राजस्थान है, पाकिस्तान नहीं, 5 की जगह 7 फीसदी पानी देंगे- MP मुख्यमंत्री मोहन यादव

डिजी फेस्ट 2026 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है.

डिजी फेस्ट 2026 में एमपी सीएम मोहन यादव
डिजी फेस्ट 2026 में एमपी सीएम मोहन यादव (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 5, 2026 at 5:07 PM IST

Updated : January 5, 2026 at 5:25 PM IST

जयपुर : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डिजी फेस्ट 2026 के दूसरे दिन सोमवार को एक सत्र को संबोधित किया. यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश इस कार्यक्रम में राजस्थान का सहयोगी राज्य है. दोनों राज्यों का साझा प्रयास देश के डिजिटल व नवाचार क्षेत्र को नई दिशा देगा. राज्यों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, तभी समग्र राष्ट्रीय विकास संभव है. यादव ने पार्वती कालीसिंध परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि 'राजस्थान ने मध्य प्रदेश सरकार से 5 फीसदी पानी की मांग रखी. राजस्थान है, हमारा पड़ोसी राज्य है, कोई पाकिस्तान नहीं जो पानी नही देंगे. वो 5 फीसदी मांगे हम 7 फीसदी भी दे देंगे'.

आपदा में भी अवसर खोजें : मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में मारवाड़ी संस्कृति का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान के लोगों की आपदा में भी अवसर खोजने की प्रवृत्ति अत्यंत सराहनीय है. यही सोच उन्हें व्यापार, उद्योग और नवाचार में आगे बढ़ाती है. अब तक नवाचारों में दक्षिण भारत का प्रभुत्व देखा जाता था, लेकिन अब राजस्थान भी उत्तर भारत की प्रगति में मजबूती से अपनी पहचान बना रहा है और स्वास्थ्य, तकनीक व उद्यमिता के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत कर रहा है.

MP मुख्यमंत्री मोहन यादव (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा देश की प्रगति के लिए लाभकारी है. इससे न केवल नीतियों में सुधार होता है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन स्तर में भी बदलाव आता है. सत्र में उपस्थित उद्यमियों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके प्रयासों से लोगों की जिंदगी में वास्तविक सुधार आ रहा है, जो किसी भी विकासशील समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है.

चीतों के पुनर्वास को एक चमत्कार : मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में चीतों के पुनर्वास को एक चमत्कार बताते हुए कहा कि यह परियोजना प्रदेश की जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि हमारे यहां चीते खेलते-कूदते राजस्थान तक भी आ जाते हैं, जो दोनों राज्यों के बीच प्राकृतिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के तत्वाधान में राजस्थान फेस्ट के आयोजन उद्योग को उड़ान मिलेगी.

मध्य प्रदेश अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ही अनुकूलताओं के आधार पर हर प्लेटफार्म पर बात कर रहा है. मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से निवेश करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है. उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद भी कई इन्वेस्टर हमारे मध्य प्रदेश में आएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, उद्योगपतियों को काम-धंधा मिलेगा. जब राज्य एक-दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं तो उसका सीधा लाभ देश की अर्थव्यवस्था और नागरिकों को मिलता है. डिजी फेस्ट जैसे आयोजन इस सहयोग और प्रतिस्पर्धा को मजबूती देने का प्रभावी मंच हैं.

राजस्थान है, पाकिस्तान नहीं : सीएम मोहन यादव ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी सराहना की और कहा कि उनके प्रयासों से दशकों पुराना जल विवाद सुलझा है, जो अंतरराज्यीय सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है. राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो भाजपा सरकार बनी तो पार्वती कालीसिंध पार्वती परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विवाद को सुलझाया. कई बार कुछ मामलों में अधिकारी साइन नहीं करते, क्योंकि वह स्टेट के काम करने के लिए शपथ लिए होते हैं, लेकिन उनकी ना को हां में बदलने के लिए ही हमें जनता से चुनकर भेजती हैं.

'काली सिंध परियोजना को लेकर जब मेरे सामने बात आई तो मैंने कहा कि राजस्थान 5 फीसदी पानी मांग रहा है. हमारा पड़ोसी राज्य है. 7 फीसदी भी देना पड़ता हम देंगे. राजस्थान है कोई पाकिस्तान नहीं'. कार्यक्रम के बाद मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्वती काली सिंध योजना थी, जिसे प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया. कांग्रेस के जमाने से वह मामला लटका हुआ था, राजस्थान के लिए पानी कठिनाई थी. जब हमारी सरकार आई तो हमने अनुमति दी. इससे 15 जिले राजस्थान के और 13 जिले मध्य प्रदेश के लाभान्वित होंगे.

सीएम भजनलाल मिले : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सुबह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने उनका स्वागत किया. एयरपोर्ट से मोहन यादव सीधे मुख्यमंत्री निवास पहुंचे. यहां पर उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की. दोनों की शिष्टाचार मुलाकात के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त योजनाओं पर भी चर्चा हुई.

संपादक की पसंद

