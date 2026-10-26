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मध्य प्रदेश से कोटा आकर JEE की तैयारी कर रहे छात्र ने की आत्महत्या, इस साल का 7वां मामला

जवाहर नगर थाना ( ETV Bharat )

कोटा : मध्य प्रदेश से कोटा आकर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (JEE) की तैयारी कर रहे छात्र के आत्महत्या का मामला सामने आया है. यह छात्र पीजी में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था. यह कोटा में इस साल 7वां आत्महत्या का मामला है.