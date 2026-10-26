मध्य प्रदेश से कोटा आकर JEE की तैयारी कर रहे छात्र ने की आत्महत्या, इस साल का 7वां मामला
छात्र मूल रूप से मध्य प्रदेश के शिवपुरी का निवासी है और 11वीं में पढ़ाई कर रहा था.
Published : October 26, 2026 at 10:46 AM IST
कोटा : मध्य प्रदेश से कोटा आकर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (JEE) की तैयारी कर रहे छात्र के आत्महत्या का मामला सामने आया है. यह छात्र पीजी में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था. यह कोटा में इस साल 7वां आत्महत्या का मामला है.
जवाहर नगर थानाधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि घटनाक्रम रविवार देर रात को हुआ है. छात्र मूल रूप से मध्य प्रदेश के शिवपुरी निवासी है और कोटा में इस साल आकर ही जेईई की तैयारी कर रहा था. उसकी उम्र करीब 16 साल है. वह 11वीं के साथ ही जेईई की तैयारी कर रहा था. घटना के दिन वह परिजनों का फोन नहीं उठा रहा था. परिजनों ने उसके साथ रहने वाले अन्य स्टूडेंट्स को कॉल किया. इसपर दूसरे स्टूडेंट्स ने जाकर छात्र का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने नहीं खोला. शक होने पर उन्होंने पीजी मालिक और अन्य को भी बताया.
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इस संबंध में सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली थी, जिसके बाद जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. दरवाजे को खोला गया, तो सबके होश उड़ गए. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद उसके शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया है. परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी. फिलहाल कमरे को सीज कर दिया है. किसी तरह का कोई लेटर या अन्य जानकारी नहीं मिल पाई है. छात्र के मोबाइल को भी फिलहाल नहीं खोला गया है. परिजनों के आने के बाद उनकी शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.