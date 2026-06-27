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मध्य प्रदेश ATS की पूछताछ में संदिग्ध आतंकियों का बड़ा खुलासा, लादेन और अल जवाहिरी के वीडियो दिखाकर ब्रेनवॉश

ATS पूछताछ में संदिग्ध आतंकियों का बड़ा खुलासा ( ETV Bharat )

भोपाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है. इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं. यूपी से गिरफ्तार नईम युवाओं को अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन और अल-जवाहिरी के वीडियो दिखाकर ब्रेनवाश करता था. एटीएस लगातार जांच कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके संपर्क में और कौन कौन लोग थे.

भोपाल: मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा सामने आया है. जांच में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के नेटवर्क और उनके कथित कट्टरपंथी मॉड्यूल को लेकर कई अहम जानकारियां एटीएस को मिली हैं.

संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में मिले अहम सुराग

भोपाल सहित 4 राज्यों से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में मध्य प्रदेश एटीएस को कई अहम सुराग मिले हैं. पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी नईम कथित तौर पर युवाओं को अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन और अयमान अल-जवाहिरी के वीडियो दिखाकर कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित करता था.

पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े हैं आतंकी नेटवर्क के तार (ETV Bharat)

पूछताछ में यह भी सामने आया है कि नईम ने फराज को आतंकी सरगनाओं के वीडियो दिखाकर कथित रूप से कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ा. एटीएस अब इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि किन-किन राज्यों तक इसकी पहुंच थी.

पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े हैं आतंकी नेटवर्क के तार

जांच एजेंसी का दावा है कि 4 राज्यों में फैले इस कथित आतंकी नेटवर्क के तार एक ही पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े हुए हैं. बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार इजहार उल हक साल 2020 से कथित तौर पर उस पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था. इस नेटवर्क का सबसे करीबी सदस्य इसे ही माना जा रहा है.

संदिग्धों को दोबारा रिमांड पर ले सकती है एटीएस (ETV Bharat)

संदिग्धों को दोबारा रिमांड पर ले सकती है एटीएस

जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग भी देश के अलग-अलग राज्यों में सक्रिय हो सकते हैं. फिलहाल एटीएस डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल डेटा और अन्य तकनीकी जानकारियों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही हैं. ज्यादा पूछताछ के लिए एटीएस गिरफ्तार आरोपियों को दोबारा रिमांड पर लेने की तैयारी कर सकती है.