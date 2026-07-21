मध्य प्रदेश विधानसभा में UCC बिल पास, बना देश का चौथा राज्य, लिव-इन रिलेशनशिप की शर्तें
मध्य प्रदेश विधानसभा में पास हुआ समान नागरिक आचार संहित विधेयक,एमपी में बना UCC पास करने वाला चौधा राज्य, मोहन यादव ने बताया स्वर्ण अध्याय.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 4:21 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 4:39 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक आचार संहिता 2026 बिल पास हो गया है. राज्य मंत्री गौतम पेटवाल ने समान नागरिक संहिता 2026 पारित करने का प्रस्ताव रखा था. जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया गया है. यूसीसी बिल पास करने वाला मध्य प्रदेश चौथा राज्य बन गया है. इससे पहले उत्तराखंड, गुजरात और असम में यूसीसी बिल पास चुका है. इस बिल को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सेलेक्ट कमेटी यानि प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की थी, जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया. जिसके बाद विपक्ष ने सदन के अंदर जमकर विरोध जताया. इसके बाद भी सरकार ने बिल पास करा लिया.
सोमवार को पेश किया था UCC, मंगलवार को पास
देश में मध्य प्रदेश समान नागरिक आचार संहिता यानि यूसीसी बिल पास करने वाला चौथा राज्य बन गया है. मध्य प्रदेश में 20 जुलाई यानि सोमवार से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है. सत्र के पहले ही दिन मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक आचार संहिता विधेयक पेश किया था. पहले दिन काफी हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी. वहीं मंगलवार को यूसीसी बिल को विधानसभा में मंजूरी मिल गई है.
#WATCH | Bhopal | Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav says, "The passing of the Uniform Civil Code bill is truly a golden day for the 8.5 crore people of Madhya Pradesh... The enactment of this law in the Madhya Pradesh Legislative Assembly demonstrates our genuine… pic.twitter.com/mgWgYPClTj— ANI (@ANI) July 21, 2026
UCC में अहम विवाह और लिव-इन को लेकर प्रावधान
इस बिल में लिव-इन रिलेशनशिप और विवाह को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं. इस बिल के कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश में लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. यहां तक कि रजिस्ट्रार ये जानकारी लोकल थाने तक भी शेयर करेगा. इन संबंधो के दौरान अगर संतान होती है, तो वो भी कानूनी माना जाएगा. उसे उत्तराधिकार का पूरा अधिकार मिलेगा. इसके साथ ही अगर लिव-इन में रहने वाला पुरुष अगर अपनी लिव-इन पार्टनर से अलग होता है, तो दूसरा पार्टनर गुजारा भत्ता लेने के लिए दावा कर सकती है.
हलाला जैसी शर्तों कानून अपराध, एक ही शादी अनिवार्य
इसके अलावा तलाक के बाद उसी जीवनसाथी से दोबारा शादी करने के लिए हलाला जैसी शर्तों को मानना या मजबूर करना कानून अपराध माना जाएगा. मध्य प्रदेश में किसी भी समुदाय के लिए अब एक ही शादी अनिवार्य होगी. अगर पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है और वह गर्भवती हो जाती है, तो इस दौरान पत्नी विवाह को रद्द करने की मांग कर सकती है.
#WATCH | Bhopal, MP | On UCC Bill passed in the state assembly, Congress MLA Jaivardhan Singh says, " the bjp government's conduct regarding the ucc is highly objectionable... the youth of the state and the country are saying that they do not want a uniform civil code (ucc).… https://t.co/YtV5qk9z5m pic.twitter.com/b9Ehdc2eDP— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 21, 2026
#WATCH | Bhopal, MP | On UCC Bill passed in the state assembly, Congress MLA Arif Masood says, " a discussion on the amendment was held. an opportunity was provided. i put forward my proposals... however, after two hours, it became evident that there was sheer obstinacy. the… https://t.co/YtV5qk9z5m pic.twitter.com/ZY16ncP9WM— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 21, 2026
मध्य प्रदेश विधानसभा में लिखा गया नया स्वर्ण अध्याय
विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सबसे पहले जय-जय श्री राम के नारे लगाए. इसके बाद यूसीसी को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि "मध्य प्रदेश के विधानसभा में एक नया स्वर्ण अध्याय लिखा जा रहा है. मध्य प्रदेश की सौहार्द की भावना से इस बिल को रखा गया है. सामानता तो हमारी संस्कृति का मूल है. हमने पूरे विश्व को अपना परिवार माना है, मंगल की कामना की है. जब बाबा साहब अंबेडकर ने एक संविधान लागू किया तो फिर बंटवारे की बात क्यों होनी चाहिए.
- लिव इन रिलेशनशिप से शादी तक महिलाएं ऐसे होंगी मजबूत, मध्य प्रदेश में यूसीसी बदलेगा सीन
- मध्य प्रदेश में UCC का काउंटडाउन शुरू, मोहन सरकार के मॉडर्न ड्राफ्ट की पूरी इनसाइड स्टोरी
प्रदेश की जनता ने दिया UCC को समर्थन
आजादी के साथ गुलाम मानसिकता में जकड़ी हमारी सरकारों ने तुष्टिकरण और वोटों की राजनीति के लिए देश की सहिष्णुता के खिलाफ हमेशा काम किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के बाद मध्य प्रदेश में भेदभाव से मुक्ति मिलेगी. मध्य प्रदेश अब उन राज्यों में शामिल होगा, जिसने अपने नागरिकों को सब कुछ देने का काम किया है. उन्होंने कहा जो लोग इसे थोपा हुआ बता रहे हैं, वे सुन लें राज्य की जनता ने ऐतिहासिक विधि सुझाव पर 93 प्रतिशत नागरिकों ने इस ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक का समर्थन किया है. नागरिकों के धार्मिक समारोह, अनुष्ठान परंपरा रीति रिवाज पहले की तरह चलते रहेंगे, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा."