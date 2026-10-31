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मधुमिता शुक्ला हत्याकांड: 23 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री की पूरी इनसाइड स्टोरी!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में 23 साल बाद एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर 2026 को इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी संतोष कुमार राय की समयपूर्व रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है. अदालत ने निर्देश दिया है कि रिहाई से जुड़े जरूरी दस्तावेज जेल प्रशासन को मिलते ही उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाए. यह मामला उत्तराखंड सरकार की समयपूर्व रिहाई नीति के तहत लंबे समय से जेल में बंद कैदियों से जुड़ा है. अदालत में बताया गया कि 14 साल या उससे अधिक की सजा काट चुके पात्र कैदियों की रिहाई पर कार्रवाई की जाए. हत्याकांड की चर्चा फिर तेज: संतोष राय की रिहाई के आदेश के साथ ही करीब 23 साल पहले हुए उस हत्याकांड की चर्चा फिर तेज हो गई है, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था. इस मामले में तत्कालीन मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी समेत पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इनमें से अमरमणि और मधुमणि 2023 में रिहा हो चुके हैं, जबकि दोषी रोहित चतुर्वेदी को मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट से समयपूर्व रिहाई की राहत मिली थी. अब संतोष कुमार राय के मामले में भी हाईकोर्ट ने रिहाई की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

पूरा घटनाक्रम: आखिर कौन थीं कवयित्री मधुमिता शुक्ला? एक कवि सम्मेलन में हुई मुलाकात से तत्कालीन मंत्री तक नजदीकियां कैसे बढ़ीं? गर्भ में बच्चे के DNA परीक्षण ने इस मामले की जांच को किस तरह नया मोड़ दिया? और राजनीतिक रसूख के आरोपों के बीच मुकदमे को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड क्यों भेजना पड़ा? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी. पेपर मिल कॉलोनी में गोली मारकर हत्या: तारीख थी 9 मई 2003, लखनऊ के निशातगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता अपने आवास पर थीं. दोपहर करीब 3:15 बजे हमलावरों ने घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी. गोली लगने से उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि पर गंभीर आरोप लगाए. मामला इसलिए भी चर्चा में आ गया क्योंकि इसमें तत्कालीन मंत्री का नाम जुड़ा. नाम जुड़ने के बाद शुरुआत में अमरमणि ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया. दूसरी तरफ, परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की. तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की सरकार के दौरान इस मामले ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी.

स्थानीय पुलिस से CID और फिर CBI तक पहुंची जांच: हत्या के बाद शुरुआत में लखनऊ पुलिस ने मामले की जांच की. 17 मई 2003 को जांच क्राइम ब्रांच CID को सौंप दी गई. इसके बाद जून 2003 में मामला CBI को सौंप दिया गया. CBI ने जांच के दौरान गवाहों के बयान, कॉल डिटेल, मोबाइल फोन से जुड़े साक्ष्य और दूसरे सबूतों की पड़ताल की. गर्भ में बच्चे की DNA रिपोर्ट भी जांच का अहम हिस्सा बनी: जांच के दौरान मधुमिता प्रेगनेंट थी, ऐसे में निधि के आरोपों के बाद गर्भ में पल रहे बच्चे का DNA टेस्ट कराया गया और इसके बाद ही मामला काफी हद तक सामने आ गया, क्योंकि बच्चे का DNA अमरमणि त्रिपाठी से मैच हो गया. रिपोर्ट सामने आने के बाद अमरमणि त्रिपाठी को 23 सितंबर 2003 को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद 19 दिसंबर 2003 को CBI ने छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी. इनमें अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, रोहित चतुर्वेदी, संतोष कुमार राय, प्रकाश चंद्र पांडे और पुलिस इंस्पेक्टर यज्ञ नारायण दीक्षित शामिल थे. मुकदमे की सुनवाई के दौरान यज्ञ नारायण दीक्षित की मौत हो गई.





कवि सम्मेलन में हुई मुलाकात, फिर बढ़ने लगीं नजदीकियां: बहन निधी शुक्ला के अनुसार मधुमिता शुक्ला मूल रूप से लखीमपुर खीरी की रहने वाली थीं. वह कवयित्री थीं और अपनी रचनाओं के जरिए पहचान बना रही थीं. मीडिया रिपोर्टों और उनके परिवार के बयानों के मुताबिक, वर्ष 1999 के आसपास दिल्ली में एक कवि सम्मेलन के दौरान उनकी मुलाकात अमरमणि त्रिपाठी के परिवार से हुई थी. अमरमणि की मां सावित्री मणि और परिवार के दूसरे सदस्य उनकी कविताएं पसंद करते थे. इसी वजह से मधुमिता का परिवार से मिलना जुलना शुरू हुआ. बाद में उनकी मुलाकात अमरमणि त्रिपाठी से हुई.उस समय अमरमणि पूर्वांचल की राजनीति में प्रभावशाली नेता थे. बताया जाता है कि उन्होंने मधुमिता से अपने राजनीतिक भाषणों को लिखने में मदद मांगी थी. इसी सिलसिले में दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे नजदीकियां हो गईं. मधुमिता और अमरमणि के संबंधों की चर्चा बाद में इस हत्याकांड की जांच का अहम हिस्सा बनी. अमरमणि पहले से शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे भी थे. ऐसे में इस रिश्ते को लेकर परिवार में तनाव की बात भी सामने आई थी. मधुमिता की हत्या के बाद उनकी बहन निधि शुक्ला ने भी अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि पर गंभीर आरोप लगाए थे.



35 पन्नों की डायरी का भी हुआ था जिक्र: इस मामले की जांच में मधुमिता की एक डायरी का भी जिक्र आता है. बताया गया कि करीब 35 पन्नों की इस डायरी में उन्होंने अपने निजी जीवन और अमरमणि त्रिपाठी के साथ संबंधों से जुड़ी बातें लिखी थीं. निधी शुक्ला के अनुसार डायरी में अमरमणि के लिए 'विक्टर' और उनकी पत्नी मधुमणि के लिए 'एम' नाम का इस्तेमाल किया गया था. हालांकि, डायरी में लिखी बातों को लेकर अलग-अलग बातें सामने आती रही हैं.

कवि सम्मेलन से शुरू हुई दास्तां का खूनी अंत! (Photo Credit: ETV Bharat)





गर्भवती होने की बात सामने आई तो जांच की दिशा बदली: 9 मई 2003 को मधुमिता की हत्या के बाद जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि वह गर्भवती थीं. इसके बाद जांच में यह सवाल भी शामिल हो गया कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता कौन था. जांच एजेंसियों ने इस पहलू को गंभीरता से लिया और गर्भस्थ शिशु का DNA परीक्षण कराया. DNA जांच में अमरमणि त्रिपाठी के नमूने का गर्भ के शिशु के DNA से मिलान होने की बात सामने आई. इस रिपोर्ट ने मामले को नया मोड़ दे दिया. इसके बाद अमरमणि और मधुमिता के संबंधों की जांच तेज हुई. जांच में यह आरोप भी सामने आया कि मधुमिता पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थीं. CBI ने अपनी जांच में इसी विवाद को हत्या की साजिश से जोड़ते हुए आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की.





सुप्रीम कोर्ट ने देहरादून भेजा था मुकदमा: मधुमिता के परिवार को आशंका थी कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रभाव के चलते सुनवाई प्रभावित हो सकती है. इसी आधार पर परिवार ने मुकदमे को दूसरे राज्य में भेजने की मांग की. इससे पहले अमरमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से जमानत मिल गई थी. CBI ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. 26 सितंबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि की जमानत रद्द कर दी और उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया. इसके बाद 8 फरवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता हत्याकांड का मुकदमा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के देहरादून स्थानांतरित कर दिया. वहां विशेष अदालत में सुनवाई शुरू हुई. मुकदमे के दौरान करीब 79 गवाहों के बयान दर्ज किए गए.





2007 में अमरमणि समेत चार लोगों को उम्रकैद: 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून की अदालत ने अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, रोहित चतुर्वेदी और संतोष कुमार राय को हत्या की साजिश और हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं, प्रकाश चंद्र पांडे को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के आधार पर निचली अदालत ने बरी कर दिया था लेकिन CBI ने इस फैसले को चुनौती दी और मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा.



2012 में पांचवें आरोपी को भी उम्रकैद: 16 जुलाई 2012 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अमरमणि, मधुमणि, रोहित चतुर्वेदी और संतोष कुमार राय की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी. इसी सुनवाई में हाईकोर्ट ने पहले बरी किए गए प्रकाश चंद्र पांडे को भी दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. इस तरह इस हत्याकांड में कुल पांच लोगों को उम्रकैद की सजा मिली. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषियों की सजा के खिलाफ दाखिल अपीलों में राहत नहीं दी और दोष बरकरार रहा.



2023 में अमरमणि और मधुमणि की रिहाई: करीब 16 साल जेल में रहने के बाद अगस्त 2023 में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई का आदेश जारी हुआ. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी 2018 की सजा माफी नीति के तहत दोनों की समयपूर्व रिहाई का फैसला लिया. आदेश में उनकी उम्र और जेल में अच्छे आचरण को भी आधार बनाया गया था. 25 अगस्त 2023 को दोनों जेल से बाहर आ गए. इस फैसले के खिलाफ मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 25 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. बाद में मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि और मधुमणि की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली निधि शुक्ला की याचिका खारिज कर दी. अदालत ने उन्हें संबंधित हाईकोर्ट जाने को कहा.





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