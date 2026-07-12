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यहां 700 साल से लगता है दूल्हों का मेला, 7 पीढ़ियों के मिलान के बाद पक्का होता है रिश्ता

मधुबनी की 700 साल पुरानी सौराठ सभा में पंजी प्रथा से विवाह तय होते हैं, लेकिन बदलते दौर में परंपरा सिमट रही है. रिपोर्ट-राजकुमार झा

मधुबनी के सभा गाछी में सजती है अनोखी सभा
मधुबनी के सभा गाछी में सजती है अनोखी सभा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 12, 2026 at 8:26 PM IST

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मधुबनी: बदलते दौर में जहां रिश्ते मेट्रोमोनियल साइट्स, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया के जरिए तय हो रहे हैं, वहीं बिहार के मिथिलांचल में आज भी एक ऐसी परंपरा जीवित है, जिसकी मिसाल दुनिया में कम ही देखने को मिलती है.

सजकर बैठते हैं दूल्हे : मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड स्थित 'सौराठ सभा गाछी' में हर वर्ष लगने वाली सौराठ सभा केवल मेला नहीं, बल्कि सदियों पुरानी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का जीवंत उदाहरण है. यहां दूल्हे सजकर बैठते हैं, लड़की वाले रिश्ते तलाशते हैं. लड़की को दूल्हा पसंद आने पर पंजीकार वंशावली की जांच के बाद विवाह को सामाजिक मान्यता देते हैं.

22 बीघे में सजती है अनोखी सभा
22 बीघे में सजती है अनोखी सभा (ETV Bharat)

22 बीघे में सजती है अनोखी सभा : रहिका के पास राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित बागीचे में करीब 22 बीघे भूमि पर सौराठ सभा का आयोजन होता है. लगभग 700 वर्षों से चली आ रही यह परंपरा आज भी मैथिल ब्राह्मण और कर्ण-कायस्थ समाज के लिए विशेष महत्व रखती है.

दूल्हों का मेला : हर वर्ष ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में 11 दिनों तक चलने वाली इस सभा में वर पक्ष और कन्या पक्ष विवाह योग्य युवक-युवतियों के लिए रिश्ते तलाशने पहुंचते हैं. हालांकि, समय के साथ इस ऐतिहासिक परंपरा की चमक लगातार फीकी पड़ती जा रही है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

इस साल भी आयोजित थी सभा : इस वर्ष 2 जुलाई से 12 जुलाई तक आयोजित सभा में भले ही विवाह तय होने की संख्या कम रही, लेकिन करीब 80 सिद्धांत (वैवाहिक सहमति) दर्ज किए गए, जबकि 100 से अधिक परिवार जानकारी लेने पहुंचे थे. मिथिलांचल में सौराठ सभा के जरिए ही इस प्रक्रिया से विवाह की मंजूरी मिलती है.

वंशावली की जांच के बाद मिलती है विवाह की मंजूरी : सौराठ सभा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पंजी प्रथा है. यहां किसी भी रिश्ते को अंतिम रूप देने से पहले पंजीकार दोनों परिवारों की कम से कम सात पीढ़ियों की वंशावली का मिलान करते हैं. यदि सात पीढ़ियों के भीतर दोनों परिवारों के बीच कोई वैवाहिक संबंध नहीं मिलता, तभी विवाह की अनुमति दी जाती है.

पंजीकार की भूमिका सर्वमान्य : पंजीकार की भूमिका इस व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. जिस प्रकार कोर्ट मैरिज में मजिस्ट्रेट की स्वीकृति आवश्यक होती है, उसी तरह सौराठ सभा में पंजीकार की स्वीकृति के बाद ही विवाह सामाजिक रूप से मान्य माना जाता है.

रिश्ता पक्का होने के बाद होती है शादी
रिश्ता पक्का होने के बाद होती है शादी (ETV Bharat)

1310 से शुरू हुई पंजी परंपरा : पंजीकार प्रमोद मिश्र बताते हैं कि- ''1310 ईस्वी में पंजी प्रथा का लिखित स्वरूप शुरू हुआ था. बाद में 1735 ईस्वी में खंडवाला वंश के राजा राघव सिंह ने मिथिलांचल में लगभग हर 25 से 30 कोस (करीब 40 किलोमीटर) की दूरी पर 12 सभाओं की स्थापना कराई.''

इन इलाकों में होती थी सभाएं : सभाओं का आयोजन मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्णिया और भागलपुर सहित कई स्थानों पर होता था. इन सभाओं का उद्देश्य केवल विवाह तय करना नहीं था, बल्कि समाज को एक सांस्कृतिक और वैचारिक मंच उपलब्ध कराना भी था. आज स्थिति यह है कि सभा में अधिकांशतः वर पक्ष पहुंचता है, जबकि कन्या पक्ष की भागीदारी काफी कम हो गई है.

विद्वानों की सभा से रिश्तों के मंच तक : सौराठ सभा केवल विवाह का केंद्र नहीं रही. यहां कभी विद्वानों की शास्त्रार्थ परंपरा भी होती थी. योग्य वर की शिक्षा, संस्कार और व्यक्तित्व की परीक्षा ली जाती थी. डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस जैसे उच्च पदों पर पहुंचे अनेक लोगों के विवाह भी इसी सभा में तय हुए.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

धीरे-धीरे सिमट रही है ऐतिहासिक विरासत : बिस्फी निवासी डॉ. विनोद झा बताते हैं कि- ''1980 के दशक तक सौराठ सभा अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी. वर्ष 1971 में यहां करीब डेढ़ लाख लोग पहुंचे थे, जबकि 1991 में भी लगभग 50 हजार लोगों की मौजूदगी रही. लेकिन पलायन, बदलती सामाजिक सोच और आधुनिक माध्यमों के कारण अब यहां पहले जैसी भीड़ नहीं जुटती.''

विरासत को बचाने की जरूरत : पंजीकार प्रमोद मिश्र और स्थानीय बुद्धिजीवियों का मानना है कि सौराठ सभा केवल एक मेला नहीं, बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक पहचान है. इसे संरक्षित करने और नई पीढ़ी से जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि सदियों पुरानी यह अनूठी परंपरा आने वाले समय में भी जीवित रह सके.

ये भी पढ़ें- मिथिला का एतिहासिक 'सौराठ सभा' : 700 सालों से सजता है दूल्हों का मेला

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