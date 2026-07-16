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एयरफोर्स से रिटायर्ड कपल निकले साइबर ठगी के मास्टरमाइंड! 91 शिकायतों के बाद बिहार पुलिस ने दबोचा

मधुबनी पुलिस ने साइबर ठगी मामले में रिटायर्ड एयरफोर्स दंपती को गिरफ्तार किया. 91 शिकायतों वाले खातों और कई दस्तावेजों की बरामदगी हुई.

साइबर ठगी मामले में रिटायर्ड एयरफोर्स दंपती गिरफ्तार
साइबर ठगी मामले में रिटायर्ड एयरफोर्स दंपती गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 16, 2026 at 10:21 AM IST

3 Min Read
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मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. नगर थाना और साइबर थाना की संयुक्त कार्रवाई में एयरफोर्स से सेवानिवृत्त एक दंपती को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का दावा है कि दोनों संगठित साइबर ठगी गिरोह से जुड़े थे और समूह लोन दिलाने का झांसा देकर महिलाओं के बैंक खातों का इस्तेमाल करोड़ों रुपये की साइबर धोखाधड़ी में करते थे.

महिला की शिकायत से शुरू हुई जांच : मामले की शुरुआत नगर थाना क्षेत्र के हराजगंज गुड्डी गाछी वार्ड संख्या-27 की एक महिला की शिकायत से हुई. पीड़िता ने साइबर ठगी की शिकायत साइबर थाना में दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस उपाधीक्षक (साइबर) के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया.

तकनीकी जांच के बाद रहिका से हुई गिरफ्तारी : जांच के दौरान मिले तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने रहिका थाना क्षेत्र में छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान विजय चंद्र पाल और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया. विजय चंद्र पाल एयरफोर्स से सेवानिवृत्त बताए जाते हैं. पुलिस दोनों से पूछताछ कर साइबर नेटवर्क के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है.

घर से बड़ी मात्रा में बैंकिंग दस्तावेज बरामद : पुलिस की तलाशी में आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में बैंकिंग और पहचान संबंधी दस्तावेज मिले. बरामद सामान में 53 बैंक पासबुक, 47 चेकबुक, 22 मुहर (सील) और 4 मोबाइल फोन शामिल हैं. सभी सामान को जब्त कर फॉरेंसिक और तकनीकी जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है.

''आरोपी समूह लोन दिलाने का झांसा देकर महिलाओं के बैंक खाते खुलवाते थे. इसके बाद एटीएम कार्ड, चेकबुक, बैंक दस्तावेज और संबंधित मोबाइल सिम अपने कब्जे में रख लेते थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन खातों का उपयोग विभिन्न राज्यों में सक्रिय साइबर अपराधियों के साथ मिलकर ऑनलाइन ठगी के लिए किया जाता था.''- योगेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, मधुबनी

देश के कई राज्यों से जुड़े मिले तार : पुलिस के अनुसार, आरोपियों के संपर्क असम, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक सहित कई राज्यों में सक्रिय साइबर अपराधियों से होने की आशंका है. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों से जुड़े बैंक खातों पर अब तक 91 साइबर शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं. इन शिकायतों की प्रकृति और लेनदेन की विस्तृत जांच की जा रही है.

पूछताछ में मिल रहे अहम सुराग : गिरफ्तार दंपती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं और इनके आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि साइबर ठगी के इस नेटवर्क का संचालन कितने समय से किया जा रहा था और इसमें अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं.

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