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एयरफोर्स से रिटायर्ड कपल निकले साइबर ठगी के मास्टरमाइंड! 91 शिकायतों के बाद बिहार पुलिस ने दबोचा

मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. नगर थाना और साइबर थाना की संयुक्त कार्रवाई में एयरफोर्स से सेवानिवृत्त एक दंपती को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का दावा है कि दोनों संगठित साइबर ठगी गिरोह से जुड़े थे और समूह लोन दिलाने का झांसा देकर महिलाओं के बैंक खातों का इस्तेमाल करोड़ों रुपये की साइबर धोखाधड़ी में करते थे.

महिला की शिकायत से शुरू हुई जांच : मामले की शुरुआत नगर थाना क्षेत्र के हराजगंज गुड्डी गाछी वार्ड संख्या-27 की एक महिला की शिकायत से हुई. पीड़िता ने साइबर ठगी की शिकायत साइबर थाना में दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस उपाधीक्षक (साइबर) के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया.

तकनीकी जांच के बाद रहिका से हुई गिरफ्तारी : जांच के दौरान मिले तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने रहिका थाना क्षेत्र में छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान विजय चंद्र पाल और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया. विजय चंद्र पाल एयरफोर्स से सेवानिवृत्त बताए जाते हैं. पुलिस दोनों से पूछताछ कर साइबर नेटवर्क के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है.

घर से बड़ी मात्रा में बैंकिंग दस्तावेज बरामद : पुलिस की तलाशी में आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में बैंकिंग और पहचान संबंधी दस्तावेज मिले. बरामद सामान में 53 बैंक पासबुक, 47 चेकबुक, 22 मुहर (सील) और 4 मोबाइल फोन शामिल हैं. सभी सामान को जब्त कर फॉरेंसिक और तकनीकी जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है.